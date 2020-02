Rekord: Mehr als 37.000 Bewerbungen für das Volunteer-Programm

Die UEFA EURO 2020 wird die vielfältigste Ausgabe des Turniers in der Geschichte sein. In zwölf europäischen Städten werden anlässlich des 60. Jahrestages der UEFA Fußball-Europameisterschaft insgesamt 12.000 Volunteers auf dem ganzen Kontinent an der Veranstaltung teilnehmen.

Das Auswahlverfahren wurde Ende Januar 2020 offiziell geschlossen. Die Gastgeber-Verbände der zwölf Austragungsorte haben durch Werbekampagnen zur Begeisterung auf dem gesamten Kontinent beigetragen. Die UEFA EURO 2020 findet in folgenden Austragungsstädten statt: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, London, München, Rom und Sankt Petersburg.

Über 37.000 Bewerber aus 159 Ländern haben sich in einer der zwölf Austragungsstädte als freiwillige Helfer beworben. Dies ist die höchste Anzahl von Bewerbungen, die jemals für ein EURO-Turnier eingegangen sind. Insgesamt 88 Prozent der Bewerbungen stammen von Personen aus einer der Austragungsstädte, was bedeutet, dass die Volunteers lokales Wissen von unschätzbarem Wert mitbringen und während des Turniers freundliche Botschafter für die Fans sein werden.

München: 389 Bewerbungen am ersten Tag

Für den deutschen Austragungsort München sind insgesamt 2125 Bewerbungen eingegangen, allein 389 bereits am ersten Tag. Das Durchschnittsalter der Bewerber, von denen 39 Prozent Frauen waren, betrug 33 Jahre, der älteste Bewerber war 85. Auch in München kam ein Großteil der Bewerber aus der unmittelbaren Umgebung, es wurden aber auch Bewerbungen von 78 unterschiedlichen Nationalitäten eingereicht.

"Es gibt eine lange Tradition der Freiwilligenarbeit bei allen wichtigen Sportveranstaltungen, und die UEFA EURO war nie eine Ausnahme. Diejenigen, die letztendlich ausgewählt werden, haben die Möglichkeit, diesen Sommer eine einmalige Erfahrung zu machen ", sagte Martin Kallen, CEO von UEFA Events SA.

"Durch freiwilliges Engagement bieten die UEFA und die lokalen Organisatoren in jeder Gastgeberstadt den Einheimischen die Möglichkeit, an einem der größten Sportereignisse der Welt und in den meisten Fällen an dem größten in ihrer Stadt organisierten Fußballereignis teilzunehmen. Sie können unschätzbare Fähigkeiten erlernen, die ihnen in ihren zukünftigen Berufen helfen und langjährige Freundschaften mit Menschen auf dem ganzen Kontinent schließen."

E-Learning-Plattform erleichtert das Engagement

Mehr als 60 Prozent der Bewerber sind jünger als 25 Jahre. Die Rolle eines Freiwilligen bietet ihnen eine hervorragende Gelegenheit, Erfahrungen aus erster Hand mit der Unterstützung bei einem der größten Sportereignisse der Welt zu sammeln. Insgesamt 41 Prozent der Bewerbungen stammen dabei von Frauen.

Vor der UEFA EURO 2016, die in Frankreich stattfand, wurden 22.000 Bewerbungen - 36 Prozent davon weiblich - eingereicht, um sich als Volunteer zu engagieren.

Die 12.000 Freiwilligen, davon knapp 1000 für München, die für die UEFA EURO 2020 ausgewählt wurden, erhalten nun weitere Informationen zu ihren spezifischen Aufgaben. Anfang März wird eine spezielle E-Learning-Plattform eröffnet, auf der sich die Volunteers mithilfe von Online-Modulen auf ihre bevorstehenden Aufgaben vorbereiten können.

Auch Städte bieten eigene Volunteer-Programme

Nach dem Turnier können die Freiwilligen das gewonnene Wissen und Know-how nutzen, um ein dauerhaftes Erbe sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fußballs zu schaffen.

Zusätzlich zum Freiwilligenprogramm der UEFA EURO 2020, haben die zwölf Austragungsstädte auch eigene Volunteer-Programme gestartet. Hier sind mehr als 400 Frauen und Männer über den Sommer hinweg auch für das städtische Volunteer-Programm Münchens im Einsatz, die aus mehr als 700 Bewerbern akquiriert wurden. Die hauptsächlichen Einsatzbereiche sind die Fanzone im Olympiapark, aber auch alle markanten Plätze und Orte der Stadt. Vor allem am Münchner Flughafen und Hauptbahnhof, aber auch am Marienplatz, Stachus und Sendlinger Tor werden Volunteers eingesetzt, die insbesondere die Wegeführung für die vielen ausländischen und außerbayerischen Besucher übernehmen, diese willkommen heißen und ihnen Hilfestellungen geben sollen.

