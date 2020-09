"Reizvoller Gegner": Testduell mit Dänemark

Mit zwei Länderspielen gegen Dänemark beginnt für die deutsche U 20-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die noch offene U 19-EM-Qualifikation des Jahrgangs 2001, die im Oktober stattfinden soll. Für die beiden Länderspiele, die im Rahmen eines Lehrgangs vom 31. August bis 6. September 2020 in Treudelberg bei Hamburg stattfinden, hat DFB-Trainer Guido Streichsbier 24 Spieler nominiert.

Der erste Vergleich mit der dänischen U 20-Auswahl findet heute (ab 17 Uhr) im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt statt. Drei Tage später, am Sonntag (ab 11 Uhr) folgt das zweite Duell mit dem Nachbarland im Ernst-Wagener-Stadion des SV Eichede in Steinburg. Aufgrund der Corona-Pandemie finden alle Spiele und Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

"Wir sind froh, dass wir wieder auf den Rasen zurückkehren dürfen und die Länderspielsaison 2020/2021 beginnen können", sagt U 20-Trainer Streichsbier. "Gleichzeitig geht damit auch eine große Verantwortung einher: Wir werden uns achtsam an das Hygieneprotokoll halten. Aus sportlicher Sicht ist es für die Weiterentwicklung der Jungs elementar, dass sie nach knapp einem Jahr endlich wieder Begegnungen auf hohem internationalen Niveau absolvieren können. Mit Dänemark treffen wir auf einen reizvollen Gegner."

[dfb]