Rocco Reitz: "Wir werden in beiden Partien an die Leistungsgrenze gehen müssen"

Reitz: "Wir werden an die Leistungsgrenze gehen müssen"

Rocco Reitz und Tim Lemperle bestreiten mit der U 21-Nationalmannschaft in Paderborn am kommenden Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) gegen Estland das nächste EM-Qualifikationsspiel. Am darauffolgenden Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) wartet in Essen zum Jahresabschluss ebenfalls in der EM-Qualifikation die polnische U 21-Auswahl auf das Team von DFB-Trainer Antonio di Salvo. Vor den Partien sprechen Reitz und Lemperle über die bevorstehenden Aufgaben. DFB.de hat mitgeschrieben.

Rocco Reitz über...

... die letzte U 21-Nominierung ohne Einsatz: Ich fühlte mich beim ersten Mal schon sehr gut aufgenommen. Einige Spieler und das Trainerteam kenne ich schon länger, daher habe mich direkt wohlgefühlt. Der erste Einsatz fehlt zwar noch, aber ich bin mir sicher, dass der kommen wird. Es ist toll, für sein Land spielen zu dürfen, da geht dann nochmal ein Traum in Erfüllung.

... die kommenden Gegner Estland und Polen: Polen ist sicherlich der schwierigere Gegner. Aber auch gegen Estland wird es nicht einfach. Sie werden viel gegen Ball verschieben sich einiges trauen. Wir werden in beiden Partien an die Leistungsgrenze gehen müssen, um zu gewinnen.

... bisher ausbleibende Einsätze: Ich hatte viele Verletzungen in der Jugend. Es war definitiv die daraus resultierende fehlende Spielpraxis, die Länderspiele nicht möglich machte. Dadurch war es auch insgesamt schwer im Profibereich Fuß zu fassen. Durch die Leihe nach Belgien hat sich das geändert und es ging bergauf. Nach meiner Rückkehr nach Gladbach kam ich dann wieder auf den Zettel der DFB-Trainer.

... Erwatungen im Sommer und die Rückkehr nach Gladbach: Der Trainer hat im Sommer allen eine faire Chance gegegeben. Ich wusste natürlich, dass ich nicht direkt Stammspieler werde. Wir haben nach der Vorbereitung auch über eine weitere Leihe gesprochen. Dass es nun so gekommen ist und cih viele Einsätze bekomme, wusste natürlich niemand. Darüber bin ich sehr glücklich.

... die Situation in Gladbach: Zu Anfang war es schwer mit neuem Trainer und vielen jungen Spielern in die Saison zu gehen. Uns war bewusst, dass es nicht leicht sein wird und Zeit benötigt. Wenn wir weiter hart arbeiten und an einem Strang ziehen, werden wir weitere positive Ergebnise erzielen.

... sein erstes Bundesligator: Ich bin sehr glücklich über mein erstes Tor, aber noch mehr über das 4:0 als Ergebnis. Es war ein Traum sowas zu erleben und ein richtig cooles Gefühl.

... seinen Bezug zum Verein: Für mich ist es sehr wichtig für Borussia Mönchengladbach zu spielen. Ich bin immer schon Fan von dem Verein, meine ganze Familie ebenfalls. Es ist auch für den Verein toll, dass mal wieder jemand aus der eigenen Jugend den Sprung zu den Profis schafft. Ich bin sehr happy darüber, dass ich das sein darf.

...seine eigenen Vorbilder: Ich war in der Jugend ein großer Messi-Fan. Heute ist es Joshua Kimmich, den ich als Vorbild sehe. Es beeindruckt mich sehr, wir er Fußball spielt.

Tim Lemperle über...

... die Stimmung im Team: Die Stimmung bei uns ist gut, auch weil wir uns untereinander sehr gut kennen und der Großteil des Teams schon mehrmals zusammengespielt hat.

... die kommenden Gegner Estland und Polen: Wir haben zwei gute Gegner vor der Brust. Polen ist aktuell Tabbelenführer in unserer Gruppe. Estland dürfen wir nicht unterschätzen. Wir müssen in der Vorbereitung sehr viel Gas geben, um gut vorbereitet zu sein. Wir wollen beide Spiele mit breiter Brust angehen und natürlich gewinnen.

... das Niveau bei der U 21: Das hier ist nochmal eine andere Ebene um sich selbst zu testen und mit anderen Spielern zu vergleichen. Im Training, aber auch gegen andere Teams und Spieler aus anderen Ländern.

... seinen Sturmpartner Youssouofa Moukoko: Er macht es seinen Mitspielern immer automatisch einfacher. Youssoufa hat eine unfassbare Qualität in der Box und ist daher ein sehr guter Sturmpartner.

... seine persönlichen Ziele in der U21: Im Team besteht immer eine sehr hohe Qualität und Konkurrenz, die einen automatisch besser macht. Ich schaue nicht auf Chancen, sondern will mich hier einfach gut präsentierenm und für die anstehenden Spiele empfehlen.

... die aktuelle Leihe nach Fürth: Ich habe bisher jedes Spiel von Anfang an gespielt, deshalb war es der richtige Schritt. Es hilft mir sehr, dass ich viele Einsätze habe. Spielpraxis ist natürlich was anderes als nur zu trainieren.

[dfb]