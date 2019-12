Reiseangebot zum Spanien-Spiel in Madrid

Das EM-Jahr 2020 startet mit der Partie in Madrid gegen Spanien direkt mit einem Kracher. Zu diesem Anlass hat der Fan Club Nationalmannschaft in Zusammenarbeit mit dem DFB-Reisebüro eine Kurzreise vom 25. bis zum 27. März zusammengestellt. Der Preis im Doppelzimmer wird 375 Euro pro Person betragen. Der Aufschlag im Einzelzimmer kostet 160 Euro. Tickets sind nicht im Preis inbegriffen.

Die Reise startet am Abend des 25. März mit dem Flieger aus Frankfurt. Per Flughafentransfer geht es nach der Ankunft zum 4-Sterne-Hotel Novotel Madrid Center. In der zentral gelegenen Unterkunft ist das Frühstück inklusive. Am 26. März wird für die Reisegruppe eine Stadtrundfahrt sowie Transfer vom Hotel zum Stadion und wieder zurück organisiert. Der Rückflug nach Frankfurt geht am 27. März gegen Nachmittag.

Der Vorverkauf für die Tickets wird voraussichtlich Ende Januar beginnen. Ab dann wird auch die Reise buchbar sein. Das Angebot gilt ausschließlich für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft.