Reiseangebot zum Frauen-Länderspiel gegen England in London

Die Vorfreude bei den Fans unserer Frauen-Nationalmannschaft auf das Gastspiel am 9. November (ab 18.30 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion ist riesig. Deshalb hat der Fan Club Nationalmannschaft in Zusammenarbeit mit dem DFB-Reisebüro ein Wochenendpaket vom 8. bis zum 10. November zusammengestellt, das ab sofort im Doppelzimmer für 249 Euro pro Person inklusive Tickets buchbar ist. Im Einzelzimmer kostet das Angebot 399 Euro pro Person. Hier geht's zu Übersicht.

Übernachtet wird im Hotel "ibis Styles London Gloucester Road". Die weltbekannten Sehenswürdigkeiten der Millionenmetropole befinden sich in unmittelbarer Nähe. Am 8. November ist eine Bus-Sightseeing-Tour inklusive Besuchs des Abschlusstrainings unserer DFB-Frauen geplant. Ebenfalls im Preis enthalten ist die Oyster Card für den Reisezeitraum, die für U-Bahn sowie An- und Abfahrt zum Flughafen London-Heathrow genutzt werden kann. Der Hin- und Rückflug muss selbst organisiert werden und ist nicht im Angebot inbegriffen.

Und so einfach bist du dabei: Bis zum 15. Oktober, 12 Uhr, dieses Formular ausfüllen und die Unterlagen per E-Mail an das DFB-Reisebüro unter DFBevent@DFB-Reisebuero.de schicken. Die Reise kann nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen in diesem Umfang stattfinden.