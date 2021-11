Reise nach Armenien ohne fünf Spieler

Julian Draxler, Leon Goretzka, Manuel Neuer, Marco Reus und Antonio Rüdiger werden nicht mit der Nationalmannschaft zum abschließenden WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Armenien (ab 18 Uhr MEZ, live bei RTL) reisen.

Julian Draxler war wegen einer Muskelverletzung bereits beim 9:0 der Mannschaft über Liechtenstein am Donnerstagabend ausgefallen. Leon Goretzka zog sich nach einem Foulspiel in der ersten Halbzeit eine Prellung im Kopf-Hals-Bereich zu und ist dadurch nicht einsatzbereit. Antonio Rüdiger sah im Spiel in der ausverkauften Volkswagen Arena die zweite Gelbe Karte und ist für die Partie in Jerewan gesperrt. Manuel Neuer und Marco Reus reisen aus Gründen der Belastungssteuerung ab.

[al]