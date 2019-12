Rehhagel trainiert Autoren-Nationalmannschaft gegen Norwegen

Prominente Unterstützung für die deutsche Autoren-Nationalmannschaft: Die "Autonama" wird bei ihrem Länderspiel an diesem Samstag in Frankfurt gegen Norwegen von Otto Rehhagel betreut. Nach Hans Meyer, Dettmar Cramer und Jörg Berger steht Rehhagel in einer Tradition von namhaften Coaches, die diese Aufgabe in der Vergangenheit übernommen haben. Anstoß für das Länderspiel, das im Rahmen der Frankfurter Buchmesse gegen das diesjährige Gastland Norwegen ausgetragen wird, ist am Samstag um 18 Uhr (SG Bornheim Grün Weiß, Berger Straße 385b, 60385 Frankfurt am Main).

Autor und Journalist Frank Willmann, der die wöchentlich in Berlin trainierende Mannschaft seit mehreren Jahren coacht, freut sich über den prominenten "Trainerkollegen" an seiner Seite: "Zu meinem Abschiedsspiel als Coach gemeinsam mit Otto Rehhagel die Mannschaft betreuen zu können, ist für mich ein wunderbares Geschenk."

Größter Erfolg: EM-Gewinn 2010

Größter Erfolg der "Autonama" war 2010 der Gewinn der Europameisterschaft unter Jörg Berger. Das bereits 2005 von Thomas Brussig für die erste "Autoren-EM" in Italien gegründete und bei seiner Premiere von Hans Meyer trainierte Schriftsteller-Team hat seit 2008 in Kooperation mit der DFB-Kulturstiftung zahlreiche Länderspiele, u. a. gegen Israel, die Türkei, Polen und die Ukraine, ausgetragen und dabei immer gewonnen: an Erfahrung, Ausdrucksvermögen, Freundschaften.

Bereits zum vierten Mal nach 2010 (Argentinien), 2013 (Brasilien) und 2017 (Frankreich) setzt das Team mit einem Länderspiel gegen das offizielle Gastland einen besonderen sportlich-kulturellen Akzent im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. "Spiegel-Bestseller-Autor" Wolfram Eilenberger ("Zeit der Zauberer"), seit Jahren im linken Mittelfeld der Autonama gesetzt, warnt vor einem schweren Gegner: "Mental hat die Vorbereitung, glaube ich, schon vor zwölf Monaten begonnen. Das von der DFB-Kulturstiftung veranstaltete Spiel zur Buchmesse ist für uns ganz klar der Saisonhöhepunkt. Der Druck ist hoch, kann ich nur sagen. Wir wissen, dass es eine ganz harte Prüfung für uns wird, weil Norwegen mit einer jungen, gierigen, auch hart spielenden Mannschaft antritt."

Lesung "Heimat. Identität. Fußball"

Unter dem Motto "Erst Kicken, dann Lesen" setzt das Team aber natürlich auch und vor allem auf seine Kernkompetenz: Insgesamt neun Lesungen stehen rund um das Länderspiel auf dem Programm. Selbstverständlich auch mit Otto Rehhagel, der 1998 den 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger zur Meisterschaft und 2004 die Griechen zum EM-Titelgewinn führte.

Nachdem deutsch-norwegische Autoren-Duos bereits am Vormittag an mehreren Frankfurter Schulen lesen, steht am Freitagnachmittag um 17 Uhr die Lesung "Heimat. Identität. Fußball" in der Evangelischen Akademie (Römerberg 9, 60311 Frankfurt) auf dem Programm. Die norwegischen Autoren Thomas Espevik und Lars Haga Raavand sowie der Theaterdramatatiker Christoph Nußbaumeder ("Eisenstein") lesen aus ihren Werken und diskutieren mit Rehhagel über das Verbindende und Trennende von Fußball und Literatur in ihren Heimatländern. Veranstalter der kostenlosen Lesung wie auch des Länderspiels ist die DFB-Kulturstiftung. Weitere Lesungen der Teams finden am Samstag (12 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) im "Kulturstadion" der Stiftung (Halle 3.1, Stand B33) auf der Frankfurter Buchmesse statt.

Vielleicht rezitiert Rehhagel, der den Fußball einmal das "Theater des kleinen Mannes" nannte, am Freitag auf dem Römerberg auch Schillers "Bürgschaft" oder Goethes "Zauberlehrling", denn einer der erfolgreichsten Trainer der deutschen Fußballgeschichte hatte immer schon ein Faible für die Kultur. 2010 zeichnete ihn die Deutsche Akademie für Fußballkultur aus.