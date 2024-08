Regionalliga Südwest sucht Manager*in Marketing und Kommunikation

Die RLSW Regionalliga Südwest GmbH sucht ab 01.10.2024 eine*n Manager*in Marketing und Kommunikation (m/w/d)

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Die Regionalliga Südwest ist eine der erfolgreichsten und renommiertesten Fußball-Ligen in Deutschland. Seit unserer Gründung im Jahr 2012 haben zahlreiche Mannschaften aus dem Verbandsgebiet der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland in der Liga gespielt, dabei den Südwesten Deutschlands auf der 4. Spielklassenebene repräsentiert und sich nicht selten nachhaltig für den Aufstieg in die obersten drei Ligen entwickelt. Unsere Liga steht für spannenden Fußball, Emotionen und Leidenschaft auf und neben dem Platz.

Seit der Saison (2023/2024) wird der Spielbetrieb der Regionalliga Südwest über die neu gegründete RLSW Regionalliga Südwest GmbH organisiert. Wir bewegen uns dabei nach wie vor in einem spannenden Umstrukturierungsprozess, welchen wir gerne gemeinsam mit einer engagierten Mitarbeiterin oder einem engagierten Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Marketing und Kommunikation gestalten und beschreiten möchten.

Deine Position

Grundlegender Aufbau und Strukturierung einer Abteilung "Marketing und Kommunikation"

Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Regionalliga Südwest

Planung und Durchführung von PR-Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit

Erstellung und Pflege von Inhalten für unsere Social-Media-Kanäle, Website und Newsletter

Betreuung und Ausbau von Medienkontakten sowie Pflege des Presseverteilers

Organisation von Pressekonferenzen und Veranstaltungen

Analyse und Reporting der Marketingaktivitäten sowie Markt- und Wettbewerbsbeobachtung

Zusammenarbeit mit unserer Vermarktungsagentur und Entwicklung und Pflege von Partnerschaften und Sponsoring-Möglichkeiten

Weiterentwicklung unseres Livestreaming-Angebots

Deine Aufstellung

Abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Kommunikationswissenschaften, PR, Sportökonomie oder eine vergleichbare Qualifikation

Erste Berufserfahrungen im Marketing und/oder in der Öffentlichkeitsarbeit, idealerweise im Sportbereich

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Agenturen und in der Partnerakquise und -betreuung sind von Vorteil

Hohe Affinität zum Sport, insbesondere zum Fußball

Kreativität und ein Gespür für ansprechende und zielgruppenorientierte Kommunikation

Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit

Sicherer Umgang mit gängigen Social-Media-Plattformen und Content-ManagementSystemen

Organisationstalent, Teamfähigkeit und eine eigenständige Arbeitsweise

Unser Angebot

Möglichkeit bei der Implementierung der RLSW Regionalliga Südwest GmbH mitzuwirken und den Bereich "Marketing und Kommunikation" auf- und auszubauen

Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem jungen und dynamischen Team an der Sportschule Schöneck

Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten und berufliche Entwicklungschancen

Mittagessen in unserer Kantine

Du willst die Weiterentwicklung der Regionalliga Südwest aktiv mitgestalten? Dann sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an:



RLSW Regionalliga Südwest GmbH

Herrn Maximilian Ziegler-Freisinger

Sepp-Herberger-Weg 2

76227 Karlsruhe

maximilian.ziegler-freisinger@regionalliga-suedwest.de

[dfb]