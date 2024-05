Regensburg kehrt in die 2. Bundesliga zurück

Der SSV Jahn Regensburg hat sich in der Relegation gegen den Zweitliga-16. SV Wehen Wiesbaden durchgesetzt und nach nur einem Jahr in der 3. Liga die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Nach dem 2:2 im Hinspiel setzte sich der Jahn vor 11.008 Zuschauer*innen in der Wiesbadener Brita-Arena 2:1 (1:0) durch. Dominik Kother traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Kopf (45.+2), Konrad Faber legte kurz nach Wiederbeginn nach (47.). Der Anschlusstreffer von Ivan Prtajin (82.) kam zu spät.

Nach einem umkämpften Start mit vielen Duellen im Mittelfeld hatten die Gäste nach einem geblockten Befreiungsschlag des SVWW durch Kother die erste Gelegenheit (15.). Auf der Gegenseite verfehlte der Flachschuss von Prtajin das lange Eck nur knapp (19.). Danach spielte sich die Partie fast bis zum Pausenpfiff weitgehend zwischen den beiden Strafräumen ab, doch dann konterte der Jahn perfekt und Kother nickte die Flanke von Faber am kurzen Pfosten zur Führung ein.

Prtajin macht es nochmal spannend

Die zweite Hälfte begann turbulent und wieder mit einem Regensburger Wirkungstreffer: Diesmal bediente Kother - leicht abgefälscht - Faber im Strafraum, der Wehen-Keeper Florian Stritzel mit einer Direktabnahme keine Abwehrchance ließ. Wehen Wiesbaden reagierte mit Wucht, doch Stritzels Gegenüber Felix Gebhardt lenkte Gino Fechners platzierten Versuch über die Querlatte (50.).

Die Gastgeber liefen weiter mit großem Einsatz an, doch klare Torgelegenheiten ergaben sich für die Hessen kaum, erst Prtajins Kopfball in der Schlussphase brach den Bann. Doch die Uhr tickte zugunsten der Oberpfälzer immer weiter herunter und bei Abpfiff stand der fünfte Zweitligaaufstieg des Jahn nach 1975, 2003, 2012 und 2017 fest. Wehen Wiesbaden muss derweil zum dritten Mal nach 2009 und 2020 den Weg zurück in die 3. Liga antreten.