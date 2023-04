"Refitcom": Fußballregelfragen im Podcast

Welcher Schiedsrichter kennt das nicht: Wenn im Sommer die Leistungsprüfung ansteht, heißt es erst einmal, die Regelfragen aus der Schiedsrichter-Zeitung zu büffeln. Die gibt es jetzt auch im Audioformat – dank einer Idee von Bundesliga-Referee Patrick Ittrich.

Der Hamburger hat sich bundesweit längst einen Namen gemacht – nicht nur als Schiedsrichter in den Stadien der Bundesliga, sondern auch im Internet. Dort betreibt Patrick Ittrich seit mehreren Jahren einen eigenen Podcast ("Refitcom"), in dem er sich mit Themen rund um die Schiedsrichterei befasst – zum einen im Fußball, aber auch im Basketball, Eishockey oder Handball. Mehrere tausend Menschen hören regelmäßig zu, wenn Ittrich sich mit Topreferees aus anderen Sportarten unterhält, um zu erfahren, wie diese an ihre Spielleitungen herangehen.

Dieser persönliche Hintergrund Ittrichs, verbunden mit der bevorstehenden Vorbereitung auf die Leistungsprüfung im Sommer, brachte den Bundesliga-Schiedsrichter nun auf die Idee, die Fragen aus den aktuellen DFB-Schiedsrichter-Zeitungen zu vertonen. "Sich zum Lernen zu Hause an den Schreibtisch zu setzen, empfinden viele als anstrengend – das Audioformat ermöglicht es hingegen, die Fragen einfach unterwegs zu hören, ob im Bus, auf dem Weg zum Fußballspiel oder zur Arbeit", erklärt Patrick Ittrich das Projekt. Die Regelfragen hören zu können, sei für ihn die bequemere Lösung, als sie selbst konzentriert durchlesen zu müssen.

Auch Anke Engelke stellt eine Regelfrage

Damit das Zuhören nicht langweilig wird, hat der Bundesliga-Referee kurzfristig seine Kollegen gefragt, ob sie nicht dabei helfen würden, die Fragen einzusprechen. Das Ergebnis: Alle Bundesliga-Schiris haben mitgemacht. Jeder von ihnen liest zwei oder drei Fragen vor. Danach verrät derjenige auch seinen Namen. "So kann sich der Zuhörer nicht nur Gedanken über die richtige Antwort zur Regelfrage machen, sondern gleichzeitig rätseln, zu welchem Unparteiischen wohl die Stimme gehören mag."

Neben den aktiven Bundesliga-Schiedsrichtern sind noch weitere Stimmen mit dabei, zum Beispiel die Kommentatoren Frank Buschmann und Wolff Fuss, VAR-Chef Dr. Jochen Drees und Lutz Wagner, der als DFB-Lehrwart alle diese Fragen in der zurückliegenden Saison für die DFB-Schiedsrichter-Zeitung verfasst hat. Sogar Anke Engelke stellt eine Regelfrage, die einen Bezug zum aktuellen Fußballgeschehen hat.

Regelfragen auch für Journalisten und Fußballer

Herausgekommen ist eine insgesamt 50-minütige Podcast-Folge, die alle Regelfragen aus der Schiedsrichter-Zeitung, Ausgaben 4/22 bis 2/23, umfasst – also jene Fragen, die für die Vorbereitung auf die bevorstehenden Qualifizierungslehrgänge beim DFB, in den Verbänden und in den Kreisen relevant sein dürften. Zielgruppe sind aber nicht nur die aktiven Schiedsrichter, sondern auch Journalisten und Fußballer, die ihr Regelwissen erweitern möchten.

Zu hören gibt’s den Podcast von Patrick Ittrich auf allen bekannten Portalen, beispielsweise auf Amazon Music, bei Apple Podcasts, bei Spotify oder bei Podigee.