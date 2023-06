Rech und Lenk in DFB-Gremien berufen

Im Rahmen seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Neu- und Nachbesetzungen in wichtigen Gremien vorgenommen. Als Vertreterin des DFL e.V. neu im DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball sowie im Ausschuss Frauen-Bundesligen ist Bianca Rech vom FC Bayern München. Sie folgt auf Karin Danner, die nach langjähriger Arbeit beim FC Bayern als Leiterin der Frauenfußballabteilung zum 30. Juni 2023 ausscheidet und dadurch nicht mehr als Vertreterin des DFL e.V. in DFB-Gremien fungieren kann. Das Präsidium des DFL e.V. hatte Bianca Rech als Nachfolgerin gemeldet und das DFB-Präsidium um ihre Berufung gebeten.

Neuer Jugendbeisitzer des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) für das DFB-Bundesgericht ist Ronny Lenk. Er folgt auf Jürg Ehrt, der auf eigenen Wunsch seinen Rücktritt von diesem Posten erklärt hatte. Das DFB-Präsidium folgte nun dem Vorschlag des NOFV und berief Ronny Lenk als neuen Jugendbeisitzer in das DFB-Bundesgericht.