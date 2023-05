RB Leipzig: Meisterinnenehrung am 21. Mai

Die Ehrung in der 2. Frauen-Bundesliga wird diese Saison zum Abschluss der DFB Women’s Week am Sonntag, 21. Mai, stattfinden. Die Aufsteigerinnen von RB Leipzig werden am 25. Spieltag nach der Partie gegen den FSV Gütersloh 2009 die Meisterschale der 2. Frauen-Bundesliga überreicht bekommen. Die Ehrung wird von der DFB-Delegation mit Elfie Wutke, Mitglied im DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball, und Michael Urbansky, Assistenztrainer in der Frauen-Nationalmannschaft, durchgeführt.

Für die Sächsinnen ist der Meistertitel der 2. Frauen-Bundesliga gleichbedeutend mit dem ersten Aufstieg in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Das Ticket für das Oberhaus des deutschen Frauenfußballs konnte bereits frühzeitig gelöst werden: Am 20. Spieltag – sechs Runden vor Saisonende – stand fest, dass den Leipzigerinnen der Startplatz in der höchsten Liga für die kommende Spielzeit nicht mehr zu nehmen ist. Zwei Spieltage später machte das Team von Cheftrainer Saban Uzun auch vorzeitig den Titel klar. In der Saison 2023/2024 darf sich RB erstmals Woche für Woche mit den besten Fußballerinnen Deutschlands messen.

Das Frauenteam von RB Leipzig wurde zur Saison 2016/2017 gegründet und startete direkt in der Landesliga, der vierthöchsten Spielklasse. Drei Jahre später schafften die Leipzigerinnen schließlich den Sprung von der Regionalliga Nordost in die 2. Frauen-Bundesliga. Im diesjährigen Wettbewerb um den DFB-Pokal der Frauen schieden sie erst im Halbfinale gegen den Bundesligisten SC Freiburg aus.

[dfb]