Raum: "Unser Ziel ist die Titelverteidigung"

Pokalverteidiger RB Leipzig kommt immer besser in Fahrt. Wie sein neuer Verein brauchte auch der deutsche Nationalspieler David Raum etwas Anlaufzeit in der neuen Saison. Doch jetzt stimmen Leistung und Ergebnisse wieder. Vor dem Heimspiel am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei Sky) gegen den Hamburger SV in der zweiten DFB-Pokalrunde spricht der 24 Jahre alte Außenverteidiger im DFB.de-Interview über das Ziel Titelverteidigung und die WM in Katar.

DFB.de: David Raum, seit dem Sommer sind bei RB Leipzig unter Vertrag. Das erste Viertel der Saison ist gespielt, es ist viel passiert in diesen dreieinhalb Monaten. Wie fällt Ihr persönliches Zwischenfazit aus?

David Raum: Mein Start bei RB Leipzig lief ganz gut, viele neue Dinge sind auf mich eingeprasselt, was völlig normal ist. Ich konnte die Vorbereitung nicht komplett mitmachen, da ich erst kurz vor dem ersten Ligaspiel zur Mannschaft gekommen bin. Es war eine riesige Ehre für mich, dass ich trotzdem direkt spielen durfte. Dann kam der Trainerwechsel, da wir nicht die erhofften Ergebnisse holen konnten. Mittlerweile haben wir uns aber als Mannschaft, auch unter dem neuen Trainer, weiterentwickelt und sammeln Punkte. Die Performances werden aktuell immer besser. Ich selbst war mit dem Start nicht ganz zufrieden, ich verlange aber auch sehr viel von mir. Es wird jetzt mit der Zeit immer besser, und ich komme so langsam in mein Spiel herein.

DFB.de: Im DFB-Pokal steht in der zweiten Runde das Heimspiel gegen den Hamburger SV auf dem Programm. RB Leipzig ist als Titelverteidiger sicherlich der Favorit gegen den Zweitligisten. Warum könnte die Aufgabe trotzdem knifflig werden?

Raum: Mit Hamburg kommt eine Mannschaft, die ich aus der 2. Bundesliga sehr gut kenne. Ein sehr unangenehmes und offensivstarkes Team, mit individuell sehr guten Spielern. Der HSV möchte selbst wieder in die Bundesliga aufsteigen, auch deshalb wird er ein unangenehmer Gegner sein. Ich bin daher froh, dass wir zu Hause vor unserem eigenen Publikum spielen dürfen. Mit Sicherheit werden wir super auf den HSV vorbereitet. Wir wollen auf jeden Fall in die nächste Runde kommen und natürlich auch versuchen, unseren Titel zu verteidigen.

DFB.de: Wie stark schätzen Sie den HSV ein? Was zeichnet den Zweitliga-Tabellenführer aus?

Raum: Den HSV schätze ich sehr stark ein. Wie bereits erwähnt, sind die Hamburger eine spielerisch starke Mannschaft, die mit sehr guten Spielern bestückt ist. Sie werden uns auf jeden Fall alles abverlangen.

DFB.de: Welchen Stellenwert hat der DFB-Pokal für Sie?

Raum: Der DFB-Pokal hat für mich persönlich einen hohen Stellenwert. Und ich will mit meinem Wechsel zum Titelverteidiger RB Leipzig zeigen, dass ich mich auch in diesem Wettbewerb super einbringen kann. Mit der Mannschaft ist es natürlich das Ziel, den Titel zu verteidigen.

DFB.de: Welche besonderen Erinnerungen verbinden Sie mit dem DFB-Pokal?

Raum: Eine besondere Erinnerung an den DFB-Pokal ist mein erstes Profitor für Greuther Fürth gegen den SV Morlautern in der ersten Runde 2017/2018. Wir haben das Spiel 5:0 gewonnen. Da ich damals in den ersten Runden des DFB-Pokals spielen durfte, ist dieser Wettbewerb für mich etwas Besonderes. Auch allgemein hat es immer ein besonderes Flair, wenn man im DFB-Pokal spielt.

DFB.de: Kommen wir auf die Nationalmannschaft zu sprechen. In weniger als sechs Wochen startet die WM. Würde mit einer Teilnahme ein Traum in Erfüllung gehen? Wie groß ist die Vorfreude?

Raum: Natürlich hat man die WM in diesem Jahr im Hinterkopf. Trotzdem konzentriere ich mich jetzt erst mal auf den Verein und will dort Leistung bringen, so dass man sich erst einmal für eine Nominierung aufdrängt und der Trainer einen überhaupt mitnimmt. Es wäre ein riesiger Traum, für Deutschland meine erste WM zu spielen. Die Vorfreude ist sehr groß - und wenn ich dann noch mitdarf, wäre das Ganze natürlich umso schöner. Dafür gebe ich jetzt in der Liga und der Champions League alles und versuche, mich so bestmöglich vorzubereiten.

DFB.de: Zählen Sie die deutsche Mannschaft zum Favoritenkreis? Ist der Titel das Ziel?

Raum: Deutschland ist immer eine Mannschaft, die gerade von außen und den Medien als einer der Favoriten erwähnt wird. Ich persönlich kann sagen, dass wir eine Menge Qualität im Team haben. Insgesamt ist unser Kader sehr gut besetzt. Sowohl in der Breite als auch mit wahnsinnig guten Einzelspielern. Wenn wir diese Qualität, gepaart mit einem geilen Teamgeist, auf den Platz bringen, sind wir, glaube ich, eine sehr schwer zu schlagende und bespielende Mannschaft.

[tg]