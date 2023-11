Raum für Gosens nachnominiert

Defensivspieler David Raum vom Bundesligisten RB Leipzig ist nachträglich für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei und in Österreich berufen worden. Der 25-Jährige rückt ins Aufgebot für Robin Gosens vom 1. FC Union Berlin, der in Kürze die Geburt seines zweiten Kindes erwartet.

Das DFB-Team trifft zunächst am Samstag, 18. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in Berlin auf die Türkei, bevor am Dienstag, 21. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), das Auswärtsspiel gegen Österreich in Wien ansteht. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heute Vormittag für die beiden Partien seinen Kader nominiert.

[dfb]