Rauch vorm Finale gegen Barcelona: "... dann ist alles möglich"

Jetzt geht es um die europäische Krone: Am Samstag (ab 16 Uhr, live im ZDF und auf DAZN) treffen die Frauen des VfL Wolfsburg im Finale der Champions League in Eindhoven auf den FC Barcelona. Im DFB.de-Interview spricht die deutsche Nationalspielerin Felicitas Rauch (27) über die Ausgangslage vor dem Duell mit dem Finalisten des vergangenen Jahres, ihren Traum vom Titel und besondere Momente in der Saison bisher.

DFB.de: Felicitas Rauch, der absolute Höhepunkt der Saison steht für Sie und Ihre Mannschaftskolleginnen unmittelbar bevor. Mit welchen Gefühlen reisen Sie nach Eindhoven?

Felicitas Rauch: Wir reisen mit äußerst positiven Gefühlen an. Denn wir dürfen ein Finale der Champions League bestreiten und damit unseren Traum leben – und den vieler anderer wahrscheinlich auch. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen – gerade zählt nichts anderes.

DFB.de: Im Finale treffen Sie auf den FC Barcelona. Wie ordnen Sie die Chancen ein?

Rauch: Es ist sehr hilfreich, dass wir bereits in der vergangenen Saison gegen Barcelona gespielt haben. Gerade auch, weil die beiden Begegnungen völlig unterschiedlich verlaufen sind. Wir haben da Erfahrungen machen können, die sehr prägend und sicher mitentscheidend dafür waren, dass wir es jetzt ins Endspiel geschafft haben.

DFB.de: Barcelona ist in Spanien Meister geworden mit einer Bilanz von 28 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage bei einem Torverhältnis von 118:10. Welche Aussagekraft hat diese Bilanz für Sie?

Rauch: Das ist natürlich eine beeindruckende Bilanz. Klar ist für mich aber auch, dass man die spanische Liga und die Bundesliga noch nicht miteinander vergleichen kann. Demnach hat dieser Wert für uns eine eher geringere Aussagekraft. Bedeutender für uns ist deshalb die Erfahrung, die wir persönlich mit Barcelona gemacht haben. Und natürlich auch deren Auftritte in die Champions League in dieser und der vergangenen Saison. Daran messen wir den Gegner, aber daran messen wir auch uns selbst.

DFB.de: Normalerweise sind Sie fast immer in der Favoritenrolle. Diesmal scheint die Ausgangslage andersherum zu sein. Spielt das für Sie im Vorfeld eine Rolle?

Rauch: Ob wir in der Favoritenrolle sind oder nicht, ist ein Thema, das uns grundsätzlich weniger beschäftigt. Es wartet jetzt ein Spiel auf uns – und da ist es völlig egal, wer favorisiert ist. Es zählen einzig und alleine Leistung und Einsatz, die wir auf den Rasen bringen können. Fakt ist, dass beide Mannschaften die Partie logischerweise gewinnen wollen. Alles andere spielt jetzt keine Rolle mehr.

DFB.de: Worauf wird es ankommen, um diesen starken Gegner stoppen zu können?

Rauch: Für uns gilt es einfach, die Mentalität, die uns stark macht, erneut abrufen zu können. Wir müssen heiß darauf sein, die direkten Duelle zu gewinnen. Außerdem müssen wir uns gegenseitig pushen und so unseren Weg ins Spiel finden. Zudem wollen wir mit dem Ball brutal effektiv sein. Mit unseren Qualitäten und unserem Tempo können wir Barcelona natürlich vor Herausforderungen stellen. Wir haben die Möglichkeit dazu und stehen nicht umsonst im Finale der Champions League. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unser Potenzial noch einmal abrufen können. Dann ist alles möglich.

DFB.de: In Ihrer Vita stehen als Titel bereits die deutsche Meisterschaft und der DFB-Pokal. Die Champions League fehlt Ihnen noch. Welche Bedeutung hat dieser Wettbewerb für Sie ganz persönlich?

Rauch: Ich durfte vor drei Jahren im Finale gegen Lyon dabei sein, das wir leider verloren haben. Es war ein sehr prägender Moment, so nah dran zu sein und den Titel dennoch nicht gewinnen zu können. Demnach ist die Gier nach diesem Titel in den vergangenen Jahren gewachsen. Es ist der wichtigste Wettbewerb im europäischen Fußball, der eine enorme Strahlkraft besitzt. Es ist schon eine beachtliche Leistung, dass wir uns gegen viele europäische Topteams durchsetzen und ins Finale einziehen konnten. Aber jetzt wollen wir in Eindhoven ganz klar auch die Champions League gewinnen. Das ist der Anspruch aller, die so weit gekommen sind. Wir werden alles tun, um unseren Traum zu verwirklichen. Die Champions League gewinnen nur wenige.

DFB.de: Der Weg ins Endspiel war recht kompliziert für Sie. Wie schauen Sie auf Ihren Weg ins Finale zurück – vor allem auch auf das dramatische Halbfinale gegen den FC Arsenal?

Rauch: Wir haben uns gegen starke Teams aus den verschiedensten Nationen durchgesetzt – unter anderem aus Frankreich, Italien und England. Da wurde uns natürlich viel abverlangt. Auch hier waren die Erfahrungen aus der vergangenen Saison wichtig –besonders kürzlich in den beiden Duellen im Halbfinale gegen den FC Arsenal. Aus solchen Momenten können wir ganz viel Kraft schöpfen. Um so etwas zu erleben, spielen wir alle Fußball. Davon träumt jedes Kind. Solche emotionalen Begegnungen spielen zu dürfen, ist einfach toll. Jetzt im Finale stehen zu können, toppt alles. Das ist ein wunderschöner Moment.

DFB.de: Spätestens seitdem die Bundesligasaison beendet ist, gibt es kaum noch ein anderes Thema. Wie nehmen Sie die öffentliche Wahrnehmung in Vorfeld des Finals wahr?

Rauch: Ich habe das öffentliche Interesse schon die ganze Saison über wahrgenommen. Wir leben gerade unseren Traum, wenn ich daran denke, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer uns mittlerweile regelmäßig im Stadion unterstützen und auch die Berichterstattungen zu unseren Spielen will ich dazuzählen. Es gibt nichts Schöneres, als in vollen Stadien Fußball spielen zu dürfen. Und jetzt kommt noch ein Finale der Champions League gegen den FC Barcelona in einem ausverkauften Stadion. Das sind Augenblicke, auf die wir alle gemeinsam lange hingearbeitet haben. Umso mehr genießen wir diese Momente jetzt auch. Es ist einfach wahnsinnig schön zu sehen, dass wir die Leute mit unserem Sport und mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, begeistern können. Es ist aber gleichzeitig auch eine Verantwortung, dies immer wieder zu bestätigen und die Menschen so auf unserer Seite zu halten. Fußball ist ein Spiel, das Spaß macht. Das wollen wir mit unseren Auftritten und unseren Emotionen vermitteln.

DFB.de: In der Bundesliga mussten Sie dem FC Bayern den Vortritt lassen, den DFB-Pokal haben Sie fast schon traditionell gewonnen. Wie ordnen Sie die Saison bisher ein?

Rauch: Theoretisch hatten wir bis zum letzten Spieltag ja sogar noch die Möglichkeit, alle drei Titel zu holen. Deshalb würde ich schon jetzt sagen, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison spielen. Natürlich ist es immer unser Anspruch, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Aber man muss auch anerkennen, dass die Bayern eine starke Serie gespielt haben. Allerdings stehen wir jetzt noch im Finale der Champions League und haben die Gelegenheit, die beste Mannschaft in Europa zu werden. Das spornt uns gerade extrem an. Dieses Ziel wollen wir erreichen. Wir werden mit viel Selbstvertrauen ins Finale gehen, um dort dann den letzten Schritt zu gehen und dem Ganzen dann die europäische Krone aufzusetzen.

[sw]