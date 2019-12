Rauch: "Auch ich bin titelhungrig"

Beim Doublegewinner VfL Wolfsburg hat Nationalspielerin Felicitas Rauch (23) in dieser Saison ein neues Kapitel aufgeschlagen. Am Samstag (ab 13 Uhr, live bei Magenta Sport) tritt die Mittelfeldspielerin mit dem Spitzenreiter in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bei ihrem langjährigen Verein 1. FFC Turbine Potsdam an. Im DFB.de-Interview spricht Felicitas Rauch mit Mitarbeiter Ralf Debat darüber.

DFB.de: Wird es am Samstag eine sehr emotionale Rückkehr nach Potsdam, Frau Rauch?

Felicitas Rauch: Ich denke schon. Schließlich habe ich neun Jahre dort gespielt. Umso schöner, dass es sich um ein echtes Topspiel vor einer sicherlich guten Kulisse handelt. Im Karl-Liebknecht-Stadion wird einiges los sein.

DFB.de: Sie waren ab der U 15 für Turbine aktiv. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Rauch: Ich werde selbstverständlich viele bekannte Gesichter wiedersehen, habe bei Turbine auch noch einige gute Freunde. Im Vordergrund steht für mich aber ganz klar das Spiel. Wir wollen drei Punkte mitnehmen. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.

DFB.de: Haben sich denn vor dem Duell schon viele ehemalige Mitspielerinnen gemeldet?

Rauch: Wir schreiben uns privat schon noch regelmäßig. In den Tagen vor dem Spiel wird es vermutlich etwas nachlassen. Das ist aber ganz normal und wird ab der nächsten Woche wieder zunehmen.

DFB.de: Nach der Auftaktniederlage in Frankfurt hat sich Turbine Potsdam offenbar schnell gefangen und zwei Siege eingefahren. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Rauch: Auch in der Vergangenheit - als ich noch auf der anderen Seite stand - waren es immer brisante Duelle, speziell im Karli. Ich erwarte auch diesmal ein temporeiches Spiel, in dem wir attraktiven und offensiven Fußball bieten, dazu in der Defensive möglichst wenig zulassen wollen. Dann stehen die Chancen gut, den Platz als Sieger zu verlassen.

DFB.de: Gehört Turbine noch zu den Konkurrenten im Titelrennen?

Rauch: Um ehrlich zu sein, hat Turbine Potsdam andere Möglichkeiten als beispielsweise der VfL und verfügt leider nicht über die infrastrukturellen und finanziellen Bedingungen, die heutzutage einen Teil des Erfolges ausmachen können. Dennoch gelingt es dem Verein immer wieder, eine junge und hochmotivierte Mannschaft ins Rennen zu schicken. Auch gegen uns wird sich das Team etwas ausrechnen. Dennoch gehen wir als Favorit ins Spiel.

DFB.de: Mit dem 3:0 im Topspiel gegen die TSG Hoffenheim hat der Deutsche Meister und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg bereits am 3. Spieltag wieder die alleinige Tabellenführung in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga erobert. Wie wichtig war der Dreier?

Rauch: Es war unser erster richtiger Härtetest gegen einen starken Gegner, der es auch gut gemacht hat. Wir haben jedoch schnell das Zepter übernommen und zu den richtigen Zeitpunkten die Tore erzielt. Wichtig war auch, dass wir zu Null gespielt haben.

DFB.de: Der große Konkurrent FC Bayern München ließ dagegen beim 1:2 gegen Bayer 04 Leverkusen Punkte liegen. Wie sehr hat Sie das überrascht?

Rauch: Keine Frage: Wir haben das schon wahrgenommen und waren sicherlich überrascht. Ein großes Thema war es bei uns aber nicht. Erstens ist die Saison noch lang, zweitens liegt unser Fokus auf unseren eigenen Spielen und Punkten.

DFB.de: Sehen Sie sich mit dem VfL schon jetzt auf Meisterschaftskurs?

Rauch: Unser Ziel ist klar: Wir wollen erneut oben dabei sein und möglichst den Titel verteidigen. Da ist die volle Punktausbeute nach drei Spieltagen eine gute Basis.

DFB.de: War die Aussicht, um Titel mitzuspielen zu können, auch ein wesentlicher Grund für Ihren Wechsel nach Wolfsburg?

Rauch: Zunächst einmal sind die Bedingungen beim VfL herausragend. Ich darf täglich mit Weltklassespielerinnen trainieren und verspreche mir davon, mich positiv zu entwickeln und meine Limits weiter nach oben verschieben zu können. Dazu decken sich die Ansprüche des Vereins mit meinen eigenen. Auch ich bin titelhungrig, will das Maximale herausholen.

DFB.de: Sind Sie in Wolfsburg auch privat schon komplett angekommen?

Rauch: Total. Die Mannschaft hat es mir aber auch sehr leichtgemacht, mich gut zu integrieren. Dazu habe ich auch schon einige schöne Plätze in der Stadt erkundet. Ich fühle mich wahnsinnig wohl.

DFB.de: Sie haben es bereits angedeutet: Der Kader ist gespickt mit Weltklassespielerinnen. Wie sehen Sie Ihre Rolle im Team?

Rauch: Für mich ist es erst einmal sehr positiv, dass ich die Vorbereitung verletzungsfrei bestreiten konnte und jetzt in allen drei Ligaspielen sowie in der Champions League von Beginn an spielen durfte. Ich hoffe sehr, dass es so weitergeht.

DFB.de: Hilft Ihnen der Wechsel nach Wolfsburg, um auch in der Frauen-Nationalmannschaft den nächsten Schritt zu machen?

Rauch: Ich erhoffe mir beim VfL eine weitere persönliche Steigerung, um dann auch bei der Nationalmannschaft den Kampf um die Stammplätze weiter zu verfolgen.

DFB.de: Die WM-Teilnahme in Frankreich hatten Sie im Sommer knapp verpasst. Wie schwierig war es, diese Enttäuschung wieder in positive Energie umzuwandeln?

Rauch: Zugegeben: Die Enttäuschung, ein so großes Turnier nur als Zuschauer erleben zu dürfen, war schon groß. Sehr geholfen hat mir dabei, dass es für mich in Wolfsburg so etwas wie einen Neustart in der Liga gab. So bin ich gar nicht erst in ein tiefes Loch gefallen. Ich habe schnell gemerkt, dass ich beim VfL in sehr guten Händen bin.

DFB.de: Im zweiten Länderspiel nach der WM gehörten Sie beim 8:0 in der Ukraine im Rahmen der EM-Qualifikation zur Startformation der DFB-Frauen. Was bedeutet Ihnen das?

Rauch: Das hat mich sehr gefreut und noch zusätzlich motiviert. Auch zu den nächsten Länderspielen will ich den Schwung vom VfL mitnehmen und meine Qualitäten zeigen.

[mspw]