Rasche: "Wir wehren uns nicht gegen Erfolg"

Helge Rasche, neuer U 17-Trainer bei Eintracht Frankfurt, ist mit seinem Team nach zehn Spieltagen in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga noch unbesiegt. Spitzenreiter FC Bayern München ist für die Hessen nur zwei Punkte entfernt. Im DFB.de-Interview spricht der 31-Jährige mit Mitarbeiter Peter Haidinger über die positive Entwicklung und die Perspektiven seiner Spieler.

DFB.de: Ihr Team ist mit 24 Punkten aus zehn Partien sehr gut gestartet, belegt aktuell Platz zwei. Wie zufrieden sind Sie mit der Punktausbeute, Herr Rasche?

Helge Rasche: Die Art und Weise, wie die Jungs unsere Spielidee und Spielprinzipien umsetzen, bereitet uns momentan viel Freude. Wir wollen möglichst viel zielorientierten Ballbesitz haben, den Gegner permanent stressen und viele Torchancen herausspielen. All das bekommt die Mannschaft sehr gut auf den Platz.

DFB.de: Worauf führen Sie diese positive Entwicklung zurück?

Rasche: Die Intensität und das Niveau im Training sind brutal hoch. Jeder hängt sich rein und die Mannschaft entwickelt sich von Spiel zu Spiel weiter. Die Vorgaben des Trainerteams werden durch die Spieler gut umgesetzt. Hinzu kommen die Erfolge in der Meisterschaft, aber auch in der UEFA Youth League, in der einige U 17-Spieler eingesetzt und dort nicht nur körperlich, sondern gleichermaßen mental noch einmal stärker gefordert werden. Das alles fördert das Selbstvertrauen.

DFB.de: In welchen Bereichen hat Ihr Team die größten Fortschritte gemacht?

Rasche: Schon während der Vorbereitung haben wir viele Dinge richtig gemacht, waren vor dem gegnerischen Tor aber nicht effektiv genug. Das hat sich deutlich verbessert. Beispielsweise bei unserem 10:1-Erfolg bei der SpVgg Greuther Fürth haben wir unsere Angriffe perfekt zu Ende gespielt und unsere Möglichkeiten in Tore umgemünzt. Selbst bei einer deutlichen Führung bleiben die Jungs gierig.

DFB.de: Welche besonderen Stärken sehen Sie bei Ihrer jetzigen Mannschaft?

Rasche: Wir sind im Positionsspiel mit dem Ball gut, laufen den Gegner hoch an und haben gute Umschaltaktionen in beide Richtungen. Die Jungs sind allesamt sehr ehrgeizig, besitzen einen starken Willen und eine gute Mentalität. Im Training holen die Jungs alles aus sich heraus und wollen möglichst jedes Spiel gewinnen.

DFB.de: Angreifer Anas Alaoui, der mit 16 Treffern die Torjägerliste anführt, geht ab sofort schon vorzeitig für die U 19 auf Torejagd. Wie würden Sie sein Spiel beschreiben und trauen Sie ihm den Sprung in den Profibereich zu?

Rasche: Grundsätzlich haben wir sehr viele spannende Spieler im Kader. Anas hat besonders vor dem Tor seine Qualitäten, ist sehr abschlussstark und arbeitet viel für den mannschaftlichen Erfolg. Auch Innenverteidiger Derek Boakiye Osei wird wegen seiner starken Leistungen bereits in die U 19 hochgezogen und zumindest bis Weihnachten kein Spiel mehr für uns bestreiten.

DFB.de: Was trauen Sie Ihrem Team in dieser Spielzeit noch zu?

Rasche: Grundsätzlich alles. (lacht) Wir haben sehr viel Qualität im Kader. Daher bin ich mir sicher, dass wir auch diese beiden Lücken schließen werden.

DFB.de: Die Eintracht rangiert hinter dem FC Bayern München auf Platz zwei. Wäre die mögliche Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ein lohnendes Ziel?

Rasche: Vor der Saison haben wir die Spieler gefragt, wie ihre persönlichen Ziele aussehen und was sie als Mannschaft vorhaben. Schon zu diesem Zeitpunkt haben wir festgestellt, dass die Jungs sich einiges vorgenommen haben. Wir wehren uns nicht gegen den Erfolg. Wir haben dennoch kein Saisonziel formuliert. Unser oberstes Ziel ist es, Spieler individuell zu entwickeln und bestmöglich für den Profikader auszubilden.

DFB.de: Wie läuft insgesamt die Zusammenarbeit mit der Lizenzabteilung?

Rasche: Der Austausch mit Ralph Gunesch, dessen Stelle als Übergangstrainer bei der Eintracht neu installiert wurde, läuft hervorragend. Dadurch rückt alles noch enger zusammen. Einige U 17-Spieler durften bereits beim Training der Lizenzspielerabteilung reinschnuppern. Ihre Leistungen in der Liga oder in der Youth League werden auch von oben genau beobachtet.

DFB.de: Sie waren vor Ihrem Wechsel zur Eintracht beim Hallescher FC in der Nachwuchsabteilung tätig. Wie groß sind die Unterschiede?

Rasche: Bei meinem ersten Kontakt mit dem Verein sollte ich eigentlich als Videoanalyst für die Profiabteilung arbeiten. Das hatte sich dann aber aus verschiedenen Gründen zerschlagen. Im Sommer 2020 ist dann der Wechsel zustande gekommen, weil die Eintracht einen U 16-Trainer gesucht hat. Die Unterschiede zwischen beiden Vereinen sind gewaltig. Die Fanbase der Eintracht, die Stadt, das Stadion, die mediale Strahlkraft, die Arbeitsbedingungen sind mindestens zwei Nummern größer.

DFB.de: Wie würden Sie sich selbst als Trainertypen beschreiben?

Rasche: Ich habe klare Vorstellungen und Prinzipien, wie meine Mannschaft Fußball spielen soll und welche Fähigkeiten es benötigt, um das umzusetzen. Ich bin kommunikativ, will die Jungs und das gesamte Funktionsteam auf diesem Weg mitnehmen.

DFB.de: Was können Sie gar nicht ausstehen?

Rasche: Ich erwarte, dass die Jungs zum Training erscheinen, um jeden Tag besser zu werden. Wenn ich merke, dass ein Spieler dazu nicht bereit ist und nicht die richtige Einstellung mitbringt, gefällt mir das nicht.

DFB.de: Wie lautet Ihre persönliche Zielsetzung als Trainer?

Rasche: Momentan bin ich mit meiner Rolle als Nachwuchstrainer sehr glücklich und zufrieden, fühle mich pudelwohl. Alles Weitere wird sich Schritt für Schritt ergeben.

DFB.de: Was müssen junge Spieler mitbringen, um es bis nach oben zu schaffen?

Rasche: Talent haben alle Jungs, sonst wären sie nicht bei Eintracht Frankfurt. Aber ohne die richtige Einstellung und Mentalität wird es nichts werden. Technisch, taktisch, athletisch und mental müssen sich die Spieler weiterentwickeln und auch außerhalb des Platzes auf Dinge wie Ernährung achten. Unter dem Strich sind es viele Bausteine, die zusammenpassen müssen, damit etwas Großes entstehen kann.

DFB.de: Zurück zum Tagesgeschäft: Am Samstag steht die Partie beim FC-Astoria Walldorf auf dem Programm. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Rasche: Ich erwarte ein gegnerisches Team, das sich gegen den drohenden Abstieg wehren und alles raushauen wird. Auch wenn wir auf dem Papier die vermeintlich überlegene Mannschaft sind, müssen wir uns darauf einstellen, dass der Gegner uns alles abverlangen wird.

DFB.de: Was erwarten Sie von Ihrer Mannschaft gegen den Aufsteiger?

Rasche: Dass wir unsere Chancen möglichst von Beginn an konsequent nutzen, umso leichter wird es in solchen Spielen. Dazu müssen wir geduldig bleiben, die richtigen Räume finden und gut verteidigen.

