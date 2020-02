Rangnick, Schmidt und Schwarz besuchen Fußball-Lehrer-Lehrgang

Der 66. Fußball-Lehrer-Lehrgang biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Seit Mai 2019 bereitet sich die Gruppe darauf vor, die höchste Trainer-Lizenzstufe im deutschen Fußball zu erlangen. Die Prüfungen werden in den Monaten März und April absolviert. In der aktuellen Woche, welche sich im Detail mit dem Profifußball beschäftigte, erhielten die Teilnehmer ganz besondere Praxiseinblicke: Mit Roger Schmidt, Ralf Rangnick und Sandro Schwarz besuchten drei Fußball-Lehrer, die bereits erfolgreich in der Bundesliga arbeiteten, den Kurs. Zudem nahmen auch Jonas Boldt, Sportvorstand beim Hamburger SV, und Sportpsychologe Philipp Laux an den Expertengesprächen teil.

Die Kursteilnehmer besuchten außerdem das Zweitliga-Spiel ihres Lehrgangskollegen, Heiko Butscher (Co-Trainer VfL Bochum) zwischen dem VfL Bochum und dem Hamburger SV am Montagabend.

"In die letzte Phase der Ausbildung eingetaucht"

"Wir sind diese Woche mit tiefgründigen und inspirierenden Expertengesprächen in die letzte Phase unserer Ausbildung eingetaucht", sagt Daniel Niedzkowski, Leiter des Fußball-Lehrer-Lehrgangs der DFB-Akademie. "Dass Roger Schmidt, Ralf Rangnick, Sandro Schwarz, Jonas Boldt und Philipp Laux ihr Wissen mit den angehenden Fußball-Lehrern teilen, ist fantastisch. Wir sind ihnen sehr dankbar für diese Einblicke. Ihre Gedanken und unterschiedlichen Perspektiven geben unseren Trainern extrem wertvolle und praxisnahe Impulse, von denen sie auf ihrem weiteren Weg profitieren werden."

Ortsunabhängiger, praxisbezogener und individueller ausgerichtet – unter diesen Vorzeichen hatte der DFB zu Jahresbeginn seinen Fußball-Lehrer-Lehrgang reformiert. Dazu zählten unter anderem inhaltliche Neuerungen und eine bessere Abstimmung des Kurses mit den Anforderungen, die die Teilnehmer bei ihren Vereinen vorfinden. Der Lehrgang bietet mehr Flexibilität, um das gelernte Wissen direkt und begleitet in der Trainingsarbeit mit ihren Mannschaften anzuwenden. Er ist aufgebaut in 14 jeweils dreitägige Präsenzphasen (zzgl. Prüfungen) an der Sportschule in Hennef, zehn begleitete Anwendungsphasen im Verein, nationalen und internationalen Praktika und Hospitationen sowie einem elfwöchigen, onlinebasierten Selbststudium. Der Lehrgang ist im Bereich der DFB-Akademie angesiedelt und findet zum zweiten Mal unter der Leitung von Daniel Niedzkowski statt.

[rz]