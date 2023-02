Wuchtig abgewehrt: die Hoffenheimerin Franziska Harsch (v.) klärt per Kopf

Rall und Bühl treffen: Bayern im Halbfinale

Der FC Bayern München komplettiert das Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen. Der Tabellenzweite der FLYERALARM Frauen-Bundesliga setzte sich im Topspiel der Runde der letzten Acht bei Ligakonkurrent TSG Hoffenheim 2:0 (0:0) durch. Maximiliane Rall (68.) und Klara Bühl (77.) trafen für die Gäste. Am frühen Abend hatten Titelverteidiger VfL Wolfsburg, der SC Freiburg und Zweitligaprimus RB Leipzig die ersten drei Halbfinaltickets gebucht.

Zunächst beharkten sich die Kontrahentinnen hauptsächlich im Mittelfeld, wobei der FC Bayern Spiel und Ball kontrollierte, die TSG aus einer kompakten und gut gestaffelten Defensive auf Umschaltmomente lauerte. So kam es erst in der 23. Minute zu einer ersten gefährlichen Annäherung, als Münchens Sarah Zadrazil vors Tor köpfte, aber gleich zwei Münchnerinnen verpassten. Wenig später verzog Lina Magull aus aussichtreicher Position (26.).

Simon scheitert an der Latte

München näherte sich weiter an: Eine scharfe Hereingabe von Klara Bühl konnte die TSG noch klären, nach der nächsten Flanke Linda Dallmann aber nicht am Abschluss hindern: Ihr Volleyschuss aus 13 Metern verfehlte das lange Eck nur knapp (33.). Zwei Minuten später tropfte eine Flanke von Carolin Simon an die Querlatte (35.). TSG-Keeperin Martina Tufekovic parierte vor der Pause noch einmal gegen Dallmanns Flachschuss (39.) und Lea Schüllers Aufsetzer (45.+1).

Die zweite Halbzeit verlief zu Beginn ausgeglichener, beide Teams taten sich schwer, in Abschlusspositionen zu kommen. Erst nach einer Stunde wurde es auf beiden Seiten offensiver: Die Hoffenheimerin Chantal Hagel platzierte ihren Fernschuss zu ungenau (67.), auf der Gegenseite fiel dann fast im Gegenzug das Tor. Der Schuss Bühls wurde noch geblockt, doch den Abpraller wuchtete die eingewechselte Rall aus zehn Metern zum 0:1 ins Tor.

Bühl entschied knapp zehn Minuten später die Partie mit einem platzierten Schuss ins lange Eck endgültig. In der Folge verpasste Schüller (80.) aus spitzen Winkel einen weiteren Münchner Treffer. Auf der Gegenseite strich eine von Nicole Billa getretene Ecke nur um Zentimeter am langen Pfosten vorbei (82.). In der Nachspielzeit zeichnete sich Tufekovic nochmals gegen Schüller aus (90.+2).

Slomka und Neuendorf losen Halbfinale aus

Kurzfristige personelle Planänderung: Die Halbfinalpaarungen im DFB-Pokal der Frauen werden am Sonntag, 5. März (ab 17.15 Uhr), im Rahmen der Sky Bundesliga-Berichterstattung nicht wie ursprünglich geplant von Lothar Matthäus, sondern von Mirko Slomka gezogen.

Die Ziehungsleitung übernimmt DFB-Präsident Bernd Neuendorf, die Auslosung wird live auf Sky Sport Bundesliga sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen.

