Rall ebenfalls zurück in der DFB-Auswahl

Nach Linda Dallmann wird auch Maximiliane Rall nach überstandener Corona-Infektion zur Frauen-Nationalmannschaft anreisen. Die 28 Jahre alte Offensivspielerin vom FC Bayern München steht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wieder zur Verfügung und stößt noch am heutigen Mittwoch zum Team.

Am Samstag (ab 16.10 Uhr, live in der ARD) trifft die DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation in der Bielefelder SchücoArena auf Portugal. Eintrittskarten für das Topspiel auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland sind im Vorverkauf im DFB-Ticketshop erhältlich. Am darauffolgenden Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) findet das Spiel in Serbien statt.