Ralf Köttker verlässt den DFB

Nach mehr als zehn Jahren an der Spitze des Kommunikationsbereichs verlässt Ralf Köttker (49) als Geschäftsführender Direktor Öffentlichkeit und Fans sowie Stellvertretender Generalsekretär den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und wird sich künftig neuen beruflichen Aufgaben zuwenden. Der DFB und Köttker verständigten sich auf eine einvernehmliche Aufhebung des Vertrages und vereinbarten, auch in Zukunft in verschiedenen Projekten zusammenzuarbeiten.

Der langjährige WELT-Journalist Köttker kam 2009 als Geschäftsführer der neu gegründeten DFB Online GmbH zum Verband. In dieser Rolle baute er die Onlinekommunikation des DFB redaktionell und konzeptionell auf, richtete die Mediendirektion strategisch neu auf die digitalen Formate aus und initiierte die Entwicklung der diversen Social-Media-Plattformen, unter anderem für die Nationalmannschaften, den DFB-Pokal und die U-Teams. In seiner Verantwortung wurden zahlreiche App-Formate entwickelt, DFB-TV ausgebaut und mit FUSSBALL.DE die größte Amateurfußball-Plattform in redaktioneller Eigenregie betrieben.

Zu seinem Verantwortungsbereich gehörte die kommunikative Begleitung aller Nationalmannschaften, die Medienorganisation aller DFB-Events und Wettbewerbe, die PR für sämtliche Fachbereiche sowie die redaktionelle Verantwortung für die Verbandspublikationen. Unter ihm wurden vielfach ausgezeichnete Maßnahmen wie die bundesweite "Ehrenrunde" des WM-Pokals oder die preisgekrönte Kampagne "Unsere Amateure. Echte Profis" umgesetzt. 2016 wurde Köttker neben seiner Funktion als Direktor auch Stellvertretender Generalsekretär. Seit 2018 verantwortete er außerdem im Bereich CSR die vielfältigen Nachhaltigkeitsthemen des Verbandes und das Aufgabenfeld Fanbelange.

Curtius dankt Köttker für "herausragende Arbeit"

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagt: "Im Namen des DFB, aber auch ganz persönlich möchte ich mich für die herausragende Arbeit von Ralf Köttker in den vergangenen zehn Jahren bedanken. Er hat in dieser Zeit mit hoher fachlicher Kompetenz, Innovationsdenken und extrem hohem persönlichen Einsatz sehr viel für den DFB und den Fußball bewegt. Über das intensive Tagesgeschäft der vergangenen Jahre hinaus hat er seinen großen Verantwortungsbereich für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Wir schätzen ihn nicht nur fachlich, sondern auch wegen seiner kollegialen Art und freuen uns, dass wir auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten."

Ralf Köttker: "Nach zehn Jahren in verantwortlichen Funktionen ist ein Zeitpunkt gekommen, neue berufliche Herausforderungen zu suchen. Es waren intensive, spannende, aufregende und fordernde Zeiten. Vom WM-Sieg in Brasilien bis zum Vorrunden-Aus in Russland, von den Vorgängen um die WM 2006 bis zum erfolgreichen Bürgerentscheid für den Neubau in Frankfurt waren alle Facetten der Medienarbeit gefordert. Ich gehe in dem guten Gefühl, dass die Kommunikation des DFB nicht nur im digitalen Bereich für die Zukunft stark aufgestellt ist und sich der Verband jetzt auch medial wieder in einem ruhigeren Fahrwasser bewegt. Die Arbeit mit Journalisten, Kollegen, meinem tollen Team war für mich immer etwas Besonderes, und ich freue mich, dass ich weiterhin mit dem DFB verbunden bleibe."

