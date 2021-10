Rainer Holzschuh im Alter von 77 Jahren verstorben

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Rainer Holzschuh, der nach schwerer Krankheit in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Als langjähriger Chefredakteur und Herausgeber des kicker gehörte Rainer Holzschuh zu den relevantesten, einflussreichsten und beliebtesten Sportjournalisten in Deutschland. Über Jahrzehnte hatte er mit seinem Wirken erheblichen Anteil an der Entwicklung der Sportberichterstattung in Deutschland im Allgemeinen und an der des Fußballs im Besonderen.

Für den DFB war Rainer Holzschuh ein Freund. Von 1983 an war er fünf Jahre lang Pressesprecher des Verbandes, Höhepunkt war die Heim-EM 1988, bei der er als Pressesprecher an der Seite von Teamchef Franz Beckenbauer zu einem Gesicht des Turniers wurde. Aus dieser Zeit sind Verbindungen entstanden, die bis zuletzt hielten. Auch nach seinem Wechsel vom DFB zurück zum kicker hat Rainer Holzschuh für den DFB gewirkt, etwa in seiner Rolle als Gründungsmitglied der DFB-Kulturstiftung, deren Kuratorium er von 2007 an bis zuletzt mit großem Engagement angehörte.

Der DFB erinnert sich an einen loyalen, verlässlichen, ehrlichen und visionären Menschen, einen Vollblutjournalisten, der mit seiner Arbeit im Fußball seine Berufung gefunden hat und der mit einer ansteckenden Begeisterung über den Sport berichten und die Geschichten des Fußballs erzählen konnte. Dabei war er immer fair, immer respektvoll und hat es damit geschafft, viele Türen zu öffnen, die anderen verschlossen blieben.

Rainer Holzschuh hat den Fußball geliebt. Wir werden ihn sehr vermissen.

[dfb]