Rahmenterminkalender für Saison 2024/2025 verabschiedet

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag den Rahmenterminkalender der Futsal-Bundesliga für die Saison 2024/2025 verabschiedet. Die Spielzeit startet am 31. August 2024. Die Meisterrunde beginnt am 22. und 23. März 2025. Zwei Wochen später, am 5. und 6. April, beginnt die Relegationsrunde. Die Finalserie wird im Mai ausgetragen, an den Wochenenden um den 10., 17. und 24. Mai.

Mit dem 9. Spieltag am 23. und 24. November 2024 wird die Hinrunde abgeschlossen. In die Winterpause gehen die zehn Klubs nach den Partien des 10. Spieltages am 30. November und 1. Dezember 2024. Wieder aufgenommen wird der Spielbetrieb am 4. Januar 2025 mit dem 11. Spieltag. Der letzte Spieltag ist für den 15. und 16. März 2025 terminiert.

Finalserie im Mai

Die Meisterrunde wird mit den ersten zwei Viertelfinalrunden nach dem Modus "Best of three" an den letzten beiden Wochenenden im März eingeläutet. Die möglichen dritten Viertelfinalpartien sind für den 5. und 6. April vorgesehen. Zum selben Zeitpunkt ist die erste von sechs Relegationsrunden angesetzt. Am 17. und 18. Mai finden die letzten Relegationsspiele statt. Bereits am 10. und 11. Mai starten die ersten Begegnungen der Finalserie, die an den folgenden zwei Mai-Wochenenden fortgesetzt wird und am 25. Mai 2025 endet.

Alle Daten für die Saison 2024/2025 sind im Rahmenterminkalender auf DFB.de zu finden.

[mb]