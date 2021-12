Rahmenterminkalender der Frauen für 2022/2023 verabschiedet

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner Sitzung am Donnerstag den Rahmenterminkalender der Frauen für die Saison 2022/2023 verabschiedet. Die Spielzeit bei den Frauen startet mit der ersten Runde im DFB-Pokal, die zwischen dem 20. und 22. August 2022 ausgetragen wird. Am 27. und 28. August beginnt die 2. Frauen-Bundesliga. Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga geht vom 16. bis 18. September in ihre neue Saison.

Nach dem 10. Spieltag in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga vom 9. bis 11. Dezember und dem 12. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga am 17. und 18. Dezember gehen beide Wettbewerbe in die Winterpause. Der erste Spieltag nach dem Jahreswechsel in der höchsten Frauenfußball-Spielklasse findet vom 3. bis 5. Februar 2023 statt, der Spielbetrieb der 2. Frauen-Bundesliga wird am 12. Februar 2023 fortgesetzt.

Frauen-Bundesliga: Letzter Spieltag am 29. Mai 2023

Der 22. und damit letzte Spieltag in der Frauen-Bundesliga ist für den 29. Mai 2023 terminiert. Ein Tag zuvor, am 28. Mai, findet der letzte Spieltag in der zweithöchsten Spielklasse statt. Die Aufstiegsspiele von der Regionalliga in die 2. Frauen-Bundesliga sind für den 11. und 18. Juni 2023 angesetzt.

Die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen wird vom 10. bis 12. September 2022 ausgetragen, ehe das Achtelfinale zwischen dem 19. und 21. November und das Viertelfinale am 28. Februar und 1. März 2023 folgen. Die beiden Halbfinalbegegnungen sind für den 15. und 16. April 2023 terminiert. Das Datum für das Finale 2023 im Kölner Rhein Energie Stadion wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.