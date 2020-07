Rahmenterminkalender der Frauen für 2020/2021 verabschiedet

Auf seiner außerordentlichen Sitzung hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heute den Rahmenterminkalender der Frauen für die Saison 2020/2021 verabschiedet. Die Spielzeit in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet vom 4. bis 6. September. Drei Wochen später, am 26. und 27. September, wird die erste Runde im DFB-Pokal der Frauen ausgetragen. Die 2. Frauen-Bundesliga geht am 3. und 4. Oktober in ihre Saison. Alle Überlegungen zum Start der Saison 2020/2021 stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen.

Der letzte Spieltag in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga vor dem Jahreswechsel wird am 20. Dezember ausgetragen. Der erste Spieltag in der Frauen-Bundesliga nach der Winterpause findet am 14. Februar 2021 statt, der Spielbetrieb der 2. Frauen-Bundesliga wird fortgesetzt am 7. März 2021. Der letzte Spieltag in der zweithöchsten Spielklasse ist für den 23. Mai 2021 terminiert, in der Frauen-Bundesliga für den 13. Juni 2021. Die Aufstiegsspiele von der Regionalliga in die 2. Frauen-Bundesliga sind für den 13. und 20. Juni 2021 angesetzt.

Pokalfinale am 29. Mai 2021 in Köln

Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen startet am 26. und 27. September. Rund einen Monat später, am 31. Oktober und 1. November, spielen die Mannschaften in der zweiten Runde um den Einzug ins Achtelfinale, das am 5. und 6. Dezember stattfindet. Die Viertelfinalbegegnungen werden am 20. und 21. März 2021 ausgetragen, die beiden Halbfinalspiele am Ostersonntag, 4. April 2021. Das DFB-Pokalfinale der Frauen steigt am 29. Mai 2021 in Köln. Die Anstoßzeit des Endspiels ist noch in Abstimmung und erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Vor der Verabschiedung durch das DFB-Präsidium wurde der Rahmenterminkalender der Frauen für die Saison 2020/2021 vom DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen vorgeschlagen und vom DFB-Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball im schriftlichen Umlaufverfahren bestätigt. Sowohl die Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga als auch die der 2. Frauen-Bundesliga wurden bei der Erstellung des Rahmenterminkalenders eingebunden.