Rahmenterminkalender der Frauen festgelegt

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat heute in seiner Sitzung in Frankfurt am Main den Rahmenterminkalender der Frauen und Juniorinnen für die Saison 2020/2021 verabschiedet. Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet am Wochenende vom 21. bis 23. August 2020 in die neue Spielzeit, parallel dazu beginnt auch die 2. Frauen-Bundesliga.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause wird in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und in der 2. Frauen-Bundesliga vom 18. bis 20. Dezember ausgetragen. Wieder aufgenommen wird der Spielbetrieb in der Bundesliga in der Zeit vom 12. bis 14. Februar 2021 und in der 2. Bundesliga am 28. Februar 2021. Der letzte Spieltag in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ist für Pfingstmontag, 22. Mai 2021, terminiert, die 2. Frauen-Bundesliga endet tags zuvor. Die Aufstiegsspiele von den Regionalligen in die 2. Bundesliga sind für den 30. Mai und 6. Juni 2021 angesetzt.

Der DFB-Pokal der Frauen beginnt in der nächsten Saison mit der ersten Hauptrunde am 15. und 16. August 2020. Weiter geht's mit der zweiten Runde am 26. und 27. September 2020, ehe am 31. Oktober und 1. November 2020 das Achtelfinale folgt. Die nächsten Termine: Viertelfinale am 10. März 2021, Halbfinale am 4. April 2021. Das Finale um den DFB-Pokal der Frauen wird am 29. Mai 2021 ausgetragen.

[as]