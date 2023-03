Rahmenterminkalender der Frauen 2023/2024 verabschiedet

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner Sitzung am heutigen Freitag den Rahmenterminkalender der Frauen für die Saison 2023/2024 verabschiedet. Die Spielzeit startet mit der ersten Runde im DFB-Pokal, die zwischen dem 12. und 14. August 2023 ausgetragen wird. Am 19. und 20. August beginnt die 2. Frauen-Bundesliga. Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga geht vom 15. bis 17. September in ihre neue Saison.

Nach dem 10. Spieltag in der Frauen-Bundesliga vom 15. bis 18. Dezember und dem 13. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga am 17. Dezember gehen beide Wettbewerbe in die Winterpause. Der erste Spieltag nach dem Jahreswechsel in der höchsten Spielklasse findet vom 26. bis 29. Januar 2024 statt, der Spielbetrieb der 2. Frauen-Bundesliga wird am 14. Februar 2024 fortgesetzt.

Frauen-Bundesliga: Letzter Spieltag am 20. Mai 2024

Der 22. und letzte Spieltag in der Frauen-Bundesliga ist für das Pfingstwochenende vorgesehen und findet voraussichtlich am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, statt. Am 26. Mai 2024 wird der letzte Spieltag in der zweithöchsten Spielklasse ausgetragen. Die Aufstiegsspiele von der Regionalliga in die 2. Frauen-Bundesliga sind für den 9. und 16. Juni 2024 angesetzt.

Die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen wird vom 9. bis 11. September 2023 ausgetragen, ehe das Achtelfinale zwischen dem 25. und 26. November und das Viertelfinale vom 5. März bis 7. März 2024 folgen. Die beiden Halbfinalbegegnungen sind für den 30. und 31. März 2024 terminiert. Das Finale im Kölner Rhein-Energie-Stadion findet am 9. Mai 2024, also Christi Himmelfahrt, statt.

U 17-Bundesliga startet am 9. September

Auch der Rahmenspielplan der B-Juniorinnen-Bundesliga 2023/2024 wurde heute vom DFB-Präsidium verabschiedet. Demnach startet die Spielzeit der Juniorinnen am 9. September 2023. Am 2. Dezember steht für die Mannschaften der letzte Bundesligaspieltag vor der Winterpause an, ehe die Saison am 2. März 2024 fortgesetzt wird. Sie endet am 4. Mai 2024.

Wann das Finale um die Deutsche Meisterschaft stattfinden wird, hängt in dieser Altersklasse von der Teilnahme an der U 17-Europameisterschaft ab: Sollte sich die DFB-Auswahl nicht für das Turnier qualifizieren, findet das B-Juniorinnen-Finale am 25. Mai 2024 statt. Ist die Nationalmannschaft jedoch bei der europäischen Endrunde dabei, steigt das Endspiel der B-Juniorinnen-Bundesliga am 1. Juni 2024.

[as/ag]