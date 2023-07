Rahmenspielplan der B-Juniorinnen-Bundesliga steht fest

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Rahmenspielplan der drei Staffeln der B-Juniorinnen-Bundesliga bekanntgegeben. Die Saison 2023/2024 startet demnach am Wochenende rund um den 9. September. Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

In der Staffel Nord/Nordost will die SpVg Aurich einen neuen Anlauf auf den Gewinn der Deutschen B-Juniorinnen-Meisterschaft nehmen. In der abgelaufenen Saison war der ostfriesische Klub erst im Finale an Bayer Leverkusen gescheitert. Neu in der Liga sind die U 17-Juniorinnen von Hertha BSC, Viktoria 1889 Berlin und des Harburger TB. Im Westen/Südwesten sind der 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld und der 1. FSV Mainz 05 neu, im Süden spielen nun auch der FC Forstern und FSV Hessen Wetzlar mit.

Die anstehende Spielzeit ist eine Übergangssaison in der B-Juniorinnen-Bundesliga. Um die Spitzenförderung von Toptalenten zu optimieren, sollen anstelle des dreigleisigen Ligaformats alternative Wettbewerbe eingeführt werden: Dazu zählen Förderleistungszentren weiblich (FLZW), ein neu aufgelegter zusätzlicher DFB-Pokalwettbewerb auf Bundesebene und die Teilnahme an einem gemischtgeschlechtlichen regionalen Spielbetrieb. Ziel ist die bestmögliche Förderung und Entwicklung von Spitzentalenten auf Wettbewerbsebene.