Ragnar Ache und Keven Schlotterbeck für Olympia nachnominiert

Auf Vorschlag von DFB-Trainer Stefan Kuntz hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) für das Olympische Fußballturnier (23. Juli bis 7. August 2021) nachnominiert.

Grund für die beiden Nachnominierungen sind zwei kurzfristige Ausfälle: Josha Vagnoman (Hamburger SV) kann verletzungsbedingt nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Niklas Dorsch wird aufgrund seines erst am Donnerstag vollzogenen Vereinswechsels zum FC Augsburg nicht mit nach Japan reisen.

Abflug bereits am Dienstag

Stefan Kuntz sagt: "Ich bin Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg sehr dankbar dafür, dass sie unsere Olympiamannschaft nach den zwei Ausfällen mit ihren Spielern unterstützen. Das ist insbesondere in Anbetracht der Kurzfristigkeit dieser Nachnominierungen keine Selbstverständlichkeit."

Das TeamD Fußball, das weiterhin aus 19 Spielern besteht, kommt am Montag in Frankfurt am Main zusammen, um tags darauf in Richtung Japan aufzubrechen. In Wakayama City wird die Mannschaft zur Vorbereitung ein Trainingslager beziehen, im Rahmen dessen sie am 17. Juli (ab 10 Uhr MESZ) ein Freundschaftsspiel gegen Honduras absolviert. Das erste Gruppenspiel bestreiten Kuntz und Co. am 22. Juli (ab 13:30 Uhr MESZ, live in der ARD und Eurosport) in Yokohama gegen Brasilien.

[ke]