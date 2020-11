Quiz zur Tschechischen Republik in der App

Bevor unser DFB-Team wieder in der Nations League aktiv wird, testet die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Leipzig gegen die Tschechische Republik. Zum Testen gibt es auch etwas für dich - und zwar dein Wissen über den kommenden Gegner. In der Fan Club-App stellst du dich im brandneuen Quiz zehn Fragen rund um die Tschechische Republik.

Hilfe bieten dir vier Jokern, aber schlag dich nicht zu lange mit den Fragen rum. Nach 15 Sekunden muss deine Antwort eingeloggt sein – je schneller du bist, desto mehr Punkte gibt es. Nach zehn Fragen wird dein Highscore errechnet. So kannst du deine Leistung mit den anderen Teilnehmern vergleichen.

Die Fan Club-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Erhältlich ist sie sowohl im Google Play Store als auch im iTunes-App Store.

[jh]