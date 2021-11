Quarantäne: Spielabsage in Würzburg

Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die für heute geplante Begegnung der 3. Liga zwischen dem FC Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig kurzfristig abgesagt. Die Entscheidung folgt einem Antrag der Würzburger.

Bei den Kickers waren am Wochenende im Rahmen der PCR-Testungen vier positive Befunde auf Covid-19 in der Mannschaft aufgetreten. Die betroffenen Spieler befinden sich in Quarantäne. Da auch weitere Spieler bereits von Erkältungssymptomen betroffen und krankgeschrieben sind und somit ebenfalls nicht zur Verfügung stehen, sind die formellen Anforderungen für eine Spielabsage eingetreten. Beide Klubs wurden über die Absage der Partie vorab informiert. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Grundlage der Spielabsetzung durch den DFB ist Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung. Den Würzburgern stehen aktuell weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung, womit die im Paragrafen verankerte Mindestgrenze unterschritten ist.