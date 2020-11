Quarantäne in Rostock: Spiel gegen Türkgücü München abgesagt

Dritte Absage für den 9. Spieltag der 3. Liga: Nach den Partien SV Meppen - SV Waldhof Mannheim und SpVgg Unterhaching – SC Verl ist auch die für Samstag geplante Begegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Türkgücü München auf Antrag der Rostocker abgesetzt worden. Die spielleitende Stelle des DFB hat ihre Entscheidung auf Grundlage von Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt getroffen. Beide Klubs wurden über die Spielabsage vorab informiert.

Im Rahmen der regelmäßigen Covid-19-Testungen, die das Hygienekonzept der Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb des DFB und der DFL vorschreibt, sind beim F.C. Hansa am Donnerstag vier positive Befunde aufgetreten. Das zuständige Gesundheitsamt hat daraufhin für die komplette Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam eine häusliche Quarantäneangeordnet. Das Heimspiel gegen Aufsteiger Türkgücü kann daher am Samstag nicht ausgetragen werden.

Weitere Testreihe am Sonntag

Am Sonntag wird es eine weitere Testreihe geben, nach der das Rostocker Gesundheitsamt entscheidet, ob der F.C. Hansa in die Arbeitsquarantäne gehen darf. In der Arbeitsquarantäne dürften sich Spieler und Trainer nur zwischen der eigenen Wohnung und der Arbeitsstelle bewegen und das Training unter besonderen Auflagen bestreiten.

Ein Nachholtermin für die abgesetzte Partie steht noch nicht fest. Es ist die achte Spielabsage der laufenden Saison in der 3. Liga.

[dfb]