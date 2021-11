Quarantäne: FCM-Spiel in Zwickau abgesagt

Die für Samstag geplante Begegnung des 1. FC Magdeburg beim FSV Zwickau in der 3. Liga ist abgesagt. Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist mit dieser Entscheidung einem Antrag der Magdeburger gefolgt, nachdem beim FCM mehrere Corona-Fälle aufgetreten sind. Beide Klubs wurden über die Absage vorab informiert.

Beim Tabellenführer der 3. Liga waren im Rahmen der jüngsten PCR-Testungen in der Mannschaft sowie im Trainer- und Betreuerstab 13 positive Befunde auf Covid-19 aufgetreten. Die betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, auch für unmittelbare Kontaktpersonen wurde von den zuständigen Behörden eine Quarantäne angeordnet.

Grundlage der Spielabsetzung durch den DFB ist Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung. Den Magdeburgern stehen aktuell weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung, womit die im Paragrafen verankerte Mindestgrenze unterschritten ist. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Nachholspiel zwischen Würzburg und Braunschweig am 30. November

Neu angesetzt hat der DFB das Spiel zwischen dem FC Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig. Beide Teams treffen am Dienstag, 30. November, ab 19 Uhr in Würzburg aufeinander. MagentaSport überträgt wie gewohnt live. Die Partie war am 8. November aufgrund positiver Corona-Fälle im Team der Kickers ausgefallen.

