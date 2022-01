Quarantäne bei Viktoria Berlin: Spiel in Halle kurzfristig abgesagt

Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die für heute Abend geplante Begegnung in der 3. Liga zwischen dem Halleschen FC und Viktoria Berlin abgesagt. Grundlage der Entscheidung ist Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung. Den Berlinern stehen weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung, womit die im Paragrafen verankerte Mindestgrenze unterschritten ist. Diese Konstellation ergab sich erst kurzfristig wenige Stunden vor dem Anpfiff.

In der Mannschaft der Berliner waren zunächst mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Am heutigen Nachmittag dann ordnete das zuständige Gesundheitsamt kurzfristig eine Quarantäne für weitere Teile des Teams an, womit die vorgeschriebene Mindestanzahl an einsatzberechtigten Spielern unterschritten war.

Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.