Qualifikation zur WM 2023: DFB-Frauen starten gegen Bulgarien

Der Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft für die Qualifikation zur WM 2023 in Australien und Neuseeland steht fest. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg startet am 18. September 2021 mit einem Heimspiel gegen Bulgarien in die Gruppe H, am 21. September geht es erneut zuhause gegen Serbien.

Im Oktober wartet ein Doppeltermin gegen Israel: zunächst auswärts am 21. Oktober, dann in Deutschland am 26. Oktober. Einen Monat später geht es am 26. November für die DFB-Frauen in ihrem vierten Qualifikationsheimspiel gegen die Türkei weiter, der Jahresabschluss folgt kurz darauf am 30. November 2021 in Portugal. Gegen die Ibererinnen geht es im ersten WM-Qualifikationsduell 2022 am 9. April zuhause weiter, am 12. April, wartet das Gastspiel in Serbien. Ihren Abschluss findet die Qualifikation erst nach der EM 2022, die vom 6. bis 23. Juli 2022 in England ausgetragen wird. Dann geht es am 3. September zunächst in die Türkei, ehe am 6. September als letzte Aufgabe das Auswärtsduell mit Bulgarien auf dem Programm steht.

Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde, der Gruppenzweite erhält in den Play-offs vom 3. bis 11. Oktober 2022 noch eine Chance auf ein WM-Ticket.