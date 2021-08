Qualifikation: Hoffenheim siegt gegen Valur

Die TSG Hoffenheim steht nach einem 1:0 (0:0) gegen Valur Reykjavik in der 2. Runde der Qualifikation zur Women's Champions League. Dort geht es am Samstag gegen den Sieger des Duells zwischen dem FC Zürich und AC Mailand. Im Letzigrund-Stadion in Zürich erzielte Nicole Billa, Deutschlands Fußballerin des Jahres 2021 und Torschützenkönigin der vergangenen Bundeslgasaison, bei der internationalen Premiere der Kraichgauerinnen den entscheidenden Treffer (57.).

Die TSG übernahm früh die Spielkontrolle, ließ aber die letzte Konsequenz im Angriff vermissen. Franziska Harsch kam dem gegnerischen Tor mit einem Kopfball nach einer Ecke erstmals gefährlich nahe (11.). Wenig später scheiterte Gia Corley mit einem etwas zu zentralen Abschluss an Valur-Keeperin Sandra Sigurdardottir (14.). Danach spielte sich die Partie weitgehend ohne Torgefahr zwischen den Strafräumen ab.

Hoffenheim kam etwas forscher aus der Halbzeit. Nationalspielerin Jana Feldkamp kam nach einem Freistoß von Corley in der 50. Minute zum Abschluss, aber nur schlecht hinter den Ball und traf so nur das Außennetz. Sechs Minuten später belohnte sich die TSG: Jule Brand startete zu einem Solo, ihr geblockter Schuss fiel Billa vor die Füße, die zum verdienten 1:0 einschob. Isabella Hartig verpasste per Kopf den zweiten Treffer nur um Zentimeter (67.). Das vermeintlich entscheidende 2:0 durch TSG-Zugang Tine De Caigny (90.+3.) wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen, dennoch brachte die TSG den Sieg souverän nach Hause.