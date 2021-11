Quali-Auftakt: U 19 besiegt Färöer

Die deutschen U 19-Junioren sind mit einem Sieg in die EM-Qualifikation gestartet. Gegen die Färöer gewann die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf im griechischen Patras 4:1 (1:0). Erfolgreich waren neben Mesut Kesik (2.) zwei "Joker": Emrehan Gedikli (73.) und Anton Kade (79.) brachten nach ihrer Einwechslung die Vorentscheidung, Armindo Sieb (90.) traf zuletzt.

Die deutsche Mannschaft startete gut in die Partie und ging schon in der zweiten Spielminute durch ein "wunderschönes Freistoßtor" von Kesik in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte konnte sie aber nicht nachlegen und Aki Samuelsen glich für die Färöer zu Beginn der zweiten Halbzeit (53.) sogar aus.

"Wir sind eigentlich gut in die Partie gestartet, konnten aber nicht mit dem zweiten Tor nachlegen. Nach einem Konter kriegen wir das Tor zum 1:1. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir das Spiel hinten raus gewonnen haben", erklärt Wolf diese Phase der Partie.

Zwei "Jokertore" zum Sieg

Daraufhin reagierte er mit einem vierfachen Spielerwechsel, um die Partie wieder in die richtige Bahn zu lenken: Gedikli, Kade, Dennis Lütke-Frie und U 19-Debütant Michael Kostka betraten den Platz in der 62. Spielminute. Die Wechsel zahlten sich aus, Gedikli brachte Deutschland in der 73. Minute in Führung und Kade erhöhte wenig später auf 3:1 (79.). Den Schlusspunkt setzte Sieb in der 90. Minute.

Das Fazit des Trainers: "Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber mit dem 4:1 haben wir vom Ergebnis her einen guten Auftakt in die Pflichtspielrunde hingelegt."

Weiter geht es in der EM-Qualifikation am Samstag (ab 13 Uhr) an gleicher Stelle gegen Russland (heute 1:0 gegen Griechenland), bevor am Dienstag (ab 14 Uhr) in Nafpaktos Gastgeber Griechenland wartet. Um die Eliterunde zu erreichen, muss Deutschland voraussichtlich nur noch eine der beiden ausstehenden Partien gewinnen.

