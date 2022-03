Punkte, Tore, Karten: Das ist nach dem Türkgücü-Aus zu beachten

Mit Türkgücü München ist zum ersten Mal in der Geschichte der 3. Liga eine Mannschaft vorzeitig aus dem Spielbetrieb ausgeschieden. Was sind die unmittelbaren Folgen? Wie wird mit den Karten und persönlichen Statistiken umgegangen? DFB.de liefert die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Folgen hat das Aus von Türkgücü in der Tabelle?

Die sportlichen Folgen eines Ausscheidens während der Saison sind durch §55a der DFB-Spielordnung klar und verbindlich geregelt. Alle bisher absolvierten Partien von Türkgücü in der laufenden Saison werden aus der Wertung genommen, weil der Ausstieg vor den letzten fünf Meisterschaftsspielen erfolgt ist. Die Tabelle der 3. Liga ist korrigiert, Türkgücü München steht als erster Absteiger fest. Wäre Türkgücü im Zeitraum der letzten fünf Meisterschaftsspiele der Saison ausgeschieden, wären gemäß DFB-Spielordnung alle absolvierten Partien in der Wertung geblieben und die Punkte aus den verbleibenden Spielen den jeweiligen Gegnern zuerkannt worden.

Könnten die Spieler von Türkgücü in der laufenden Saison noch für einen anderen deutschen Klub in Pflichtspielen zum Einsatz kommen?

Nein. Selbst bei sofortiger Vertragsauflösung ist ein Wechsel zu einem anderen Verein erst zur kommenden Saison möglich. Nach Ablauf der Transferperiode II (31. Januar) können deutsche Klubs keine Spieler mehr für die laufende Saison verpflichten.

Was passiert mit den Gelben Karten aus den Spielen gegen Türkgücü?

Die im bisherigen Saisonverlauf verhängten persönlichen Strafen, also auch Platzverweise, bleiben bestehen. Jeder Spieler behält die Karten, die er in der laufenden Saison gegen Türkgücü gesehen hat. Emanuel Taffertshofer vom SV Wehen Wiesbaden hatte zuletzt in der Partie gegen Türkgücü seine fünfte Gelbe Karte erhalten, er ist damit im nächsten Spiel seines Teams beim SV Meppen am Freitag (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) gesperrt. Die aktuelle Gelbsperre für Türkgücüs Alexander Sorge verfällt zum Saisonende.

Wie sieht es mit den weiteren persönlichen Statistiken aus? Wie wird mit Einsatzzeiten und erzielten Toren verfahren?

Analog zu den persönlichen Strafen bleiben die Einsätze und erzielten Tore aus den Partien von und gegen Türkgücü München in allen individuellen Statistiken erhalten. An der Torjägerliste zum Beispiel ändert sich daher nichts. Lediglich die Wertung der Spiele wird annulliert. Die Einsatzzeiten aus den absolvierten Partien gegen Türkgücü fließen auch in die Berechnung des Nachwuchsfördertopfes ein.

