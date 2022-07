Pub-Abend und Spieltags-Pins zum Auftakt

Am Freitag starten unsere DFB-Frauen mit der Partie gegen Dänemark in die Europameisterschaft. Dann wird den Fans nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Brentford Community Stadiums einiges geboten.

Die Vorbereitung auf das Spiel startet bereits am Donnerstag, wenn der Fan Club ab 19 Uhr zum ersten Pub-Abend einlädt. Im Munich Cricket Club an der Canary Wharf treffen sich Fans unseres Teams und stimmen sich gemeinsam auf die Partie ein. Wenn ihr vorbeikommen wollt, schickt uns bitte eine E-Mail an fanclub-service@mein.dfb.de mit eurem Namen und der Personenanzahl, mit der ihr kommen wollt. Für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft gibt es das erste Getränk (Softdrink oder Bier) kostenlos.

Am Matchday wird unser Fan-Club-Bus ab 16.30 Uhr am Pub „The Gunnersbury“ direkt an der gleichnamigen Metrostation ganz in der Nähe des Stadions stehen. Neben kostenlosen Deutschland-Fahnen gibt’s für Fans unserer DFB-Frauen auch erstmals eigene Spieltags-Pins, die sich bei Länderspielen der Männer großer Beliebtheit erfreuen.