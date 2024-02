Prus: "Zusammenhalt und Widerstandsfähigkeit klar verbessert"

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat mit zwei Siegen aus drei Spielen beim Algarve Cup im portugiesischen Albufeira den Turniersieg eingefahren. Im DFB.de-Interview zieht Trainer Michael Prus ein Turnierfazit - und sagt, wo er bis zur zweiten EM-Qualifikationsrunde noch Verbesserungspotenzial sieht.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg! Wie würden Sie die vergangenen Tage beschreiben?

Michael Prus: Es waren sehr abwechslungsreiche Tage für uns. Wir sind mit einem schlechten Spiel und Ergebnis in das Turnier gestartet. Danach haben wir mit zwei guten Partien gezeigt, was wirklich in der Mannschaft steckt. Dadurch konnten wir die Auftaktniederlage gut verarbeiten.

DFB.de: Das erste Spiel gegen Spanien ging 0:7 aus. Was lief in den darauffolgenden Spielen anders?

Prus: Zusammengefasst: Es lief alles besser. Im Spiel gegen Spanien standen wir nahezu komplett neben uns. Die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, konnten wir nicht gut umsetzen. Ob es die Aggressivität im Zweikampf war, die Intensität in unserem Spiel, all das hat uns komplett gefehlt. Das war in den Spielen gegen die Niederlande und auch gegen Portugal deutlich besser. Wir waren von Beginn an aktiver und auch mit dem Ball deutlich mutiger. So hatten wir Tormöglichkeiten, die wir auch nutzen konnten.

DFB.de: Im Vorfeld hatten Sie die Entwicklung des Teamgeistes als Ziel genannt. Waren Sie dabei erfolgreich?

Prus: Nach dem 0:7 war das auch für uns eine spannende Frage. Nach so einer deutlichen Niederlage muss man erst mal zurückkommen. Es hat sich gezeigt, dass die Spieler sich intern ausgetauscht und mentale Stärke gezeigt haben. Sie sind gut mit der stressigen Situation umgegangen. Nur so konnte die Mannschaft die beiden anderen Spiele gewinnen.

DFB.de: In welchem Bereich hat sich das Team im Laufe des Turniers besonders weiterentwickelt? Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial?

Prus: Der Zusammenhalt und die Widerstandsfähigkeit haben sich während des Turniers deutlich verbessert und weiterentwickelt. Verbesserungspotenzial haben wir auf spielerischer Ebene. Wir müssen von Beginn an aktiv in die Zweikämpfe kommen und präsent sein. Außerdem brauchen wir eine hohe Laufbereitschaft und Intensität. Wenn wir das schaffen, dann haben wir gegen jeden Gegner gute Chancen. Aber dafür müssen wir bereit sein, 90 Minuten an unsere Grenzen zu gehen.

DFB.de: Was haben Sie sich für die nächsten Wochen bis zur zweiten EM-Qualifikationsrunde im März vorgenommen?

Prus: Jetzt gehen die Jungs erst mal zurück in ihre Vereine. Wir hoffen darauf, dass sie ausreichend Spielpraxis bekommen und gleichzeitig verletzungsfrei bleiben, damit sie allesamt im März wieder zur Verfügung stehen. In der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation werden wir in einem Kurztrainingslager versuchen, ein paar spielerische Elemente und den Mannschaftsgeist zu stärken. In der K.o.-Runde möchten wir mentale Stärke zeigen und vom ersten Spiel an genau das auf den Platz bringen, was für einen Sieg notwendig ist.

DFB.de: Gab es einen Moment während des Algarve Cups, der Ihnen besonders in Erinnerung bleiben wird?

Prus: Der große Jubel, nachdem wir erfahren haben, dass Spanien gegen die Niederlande Unentschieden gespielt hat und wir das Turnier gewonnen haben - weil wir damit nicht gerechnet hatten. Spanien war gegen uns sehr stark, deshalb kam unser Turniererfolg am Ende doch überraschend.

[cma]