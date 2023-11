Prus über jüngere U 17: "Positive Entwicklung der Spieler"

Die jüngere deutsche U 17-Nationalmannschaft hat zum Ende des Jahres 2023 doppelt gegen die Türkei getestet. In Antalya gab es für das Team des Jahrgangs 2007 ein 1:1 und einen 4:3-Erfolg. Im DFB.de-Interview berichtet Trainer Michael Prus von den beiden Spielen und zieht ein Fazit.

DFB.de: Herr Prus, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die vergangenen Tage zurück?

Michael Prus: Für uns war es sehr positiv zum Abschluss des Jahres in der Türkei gewesen zu sein. Zum einen waren die Bedingungen vor Ort sehr gut und zum anderen hatten wir die Gelegenheit, neue Spieler zu testen. Neben einigen Debütanten, die das erste Mal für Deutschland gespielt haben, waren auch Spieler dabei, die in den letzten Lehrgängen aufgrund einer Verletzung ausgefallen sind. Von daher war es ein guter Mix und jeder konnte zeigen, was in ihm steckt.

DFB.de: Wie war die Erfahrung, gemeinsam mit der U 16-Nationalmannschaft im Trainingslager gewesen zu sein?

Prus: Für uns alle war das eine besondere Erfahrung, von der sowohl wir als auch die U 16 profitieren. Es macht immer Spaß, mit den Kollegen vor Ort zu sein. Man kann sich noch mehr über Fußball austauschen.

DFB.de: Wie haben Sie das erste Spiel gegen die Türkei gesehen?

Prus: Wir sind sehr dominant aufgetreten, haben es aber versäumt, aus unseren Möglichkeiten Tore zu erzielen, sodass wir am Ende nur 1:1 gespielt haben. Damit waren wir nicht komplett zufrieden. Gleichzeitig hat uns das Spiel aufgezeigt, dass wir ein paar interessante Spieler im Kader dabei hatten. Sie haben gezeigt, dass sie den arrivierteren Spielern Druck machen können und dazugehören wollen.

DFB.de: Was war im zweiten Spiel ausschlaggebend, um noch drei späte Tore zu erzielen und zu gewinnen?

Prus: Das zweite Spiel ist ähnlich abgelaufen, nur dieses Mal mit einem besseren Ausgang für uns. In den ersten 15 Minuten haben wir erneut viele Torchancen liegen gelassen. Im Anschluss kassieren wir das erste Gegentor und laufen fast die gesamte Spielzeit einem Rückstand hinterher. In der Schlussphase hat die Mannschaft Moral gezeigt, nie aufgegeben und innerhalb von neun Minuten das Spiel gedreht.

DFB.de: Wenn Sie einen Jahresrückblick formulieren müssten, wie würde dieser heißen?

Prus: Wir haben das vorgegebene Ziel erreicht, im nächsten Jahr an der zweiten EM-Qualifikationsrunde teilzunehmen. Die Mannschaft ist von Lehrgang zu Lehrgang immer mehr zusammengewachsen. Es gibt auch immer Phasen, in denen es nicht ganz so gut läuft, aus diesen können wir auch unheimlich viel mitnehmen. Alles in allem sind wir mit der Entwicklung im vergangenen Jahr sehr zufrieden. Und freuen uns auf die Zeit im neuen Jahr, um die positive Entwicklung weiter fortzusetzen.

[bh]