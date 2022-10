Prus nominiert 22 Spieler für Länderspiele gegen Polen

Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen in Österreich geht es für die deutschen U 16-Junioren mit zwei Partien gegen Gastgeber Polen weiter. Für die Begegnungen am 22. (ab 14 Uhr) und 24. Oktober (ab 18 Uhr) hat DFB-Trainer Michael Prus 22 Spieler nominiert, 19 Akteure stehen auf Abruf bereit.

"Wir freuen uns auf die Herausforderung, mit einer komplett neuen Mannschaft gegen einen starken polnischen Gegner spielen zu dürfen. Es werden Spiele sein, in denen wir viele individuelle Duelle bestreiten müssen, bei denen wir uns natürlich durchsetzen wollen. Für die Jungs wird das eine große Herausforderung sein, die sie mit Freude annehmen."

Prus: Debüt ein "ganz besonderes Erlebnis"

Zum Einstand in die Länderspielsaison hatte sich der deutsche Nachwuchs mit 3:2 und 3:0 gegen den Nachbarn aus Österreich durchgesetzt. Der Coach war im Anschluss zufrieden: "Die zwei Siege zeigen, dass wir sehr viel Potenzial haben." Nachdem zuletzt unterschiedliche Spieler in den Kader berufen worden waren, wird sich das Trainerteam nach den Partien in Polen auf einen gewissen Kreis an Spielern festlegen.

In Polen dürfen sich jedoch nochmal neue Talente dem Trainerteam präsentieren: "Viele der nominierten Spieler werden in diesem Lehrgang ihr Länderspieldebüt absolvieren. Ein ganz besonderes Erlebnis, dem sie entgegenfiebern."

Zum Jahresabschluss nimmt die deutsche U 16 vom 10. bis 28. November an einem Vierländerturnier mit Gastgeber Spanien, Wales und den USA teil.

[dfb]