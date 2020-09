Prus nominiert 21 Spieler für Vergleiche mit Dänemark und Niederlande

Anfang Oktober kommt die U 17-Nationalmannschaft zu ihrem zweiten Lehrgang nach Beginn der Corona-Pause zusammen. Zwei Länderspiele wurden im Rahmen des achttägigen Lehrgangs vereinbart. Dabei trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus zunächst am 9. Oktober (ab 11 Uhr) in Aabenraa auf Gastgeber Dänemark, drei Tage später am 12. Oktober (ab 16 Uhr) im niederländischen Oldenzaal auf die Auswahl der Niederlande.

"Nachdem wir unseren Lehrgang im September nach nur einem Spieltag beenden mussten, freuen wir uns auf die nächste Standortbestimmung mit zwei herausfordernden Gegnern", erklärt Prus. "Den positiven Eindruck aus dem ersten Lehrgang wollen wir bestätigen." Fünf neue Spieler schafften im Vergleich zum letzten Aufgebot den Sprung ins Team. "Unser Bestreben ist es weiterhin, Spielern die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen auf internationalem Niveau zu sammeln, sagt Prus dazu. "Gleichzeitig ist es uns jedoch sehr wichtig, uns als Mannschaft weiter zu finden und einzuspielen, mit dem großen Ziel der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 in Zypern."

Aufgrund der Corona-Pandemie finden auch dieses Mal alle Spiele und Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.