Prus mit der U 16 in Finnland: "Wir erwarten kampfstarken und robusten Gegner"

Seit Sonntag bestreitet die deutsche U 16-Nationalmannschaft einen Lehrgang in Finnland, in dessen Rahmen heute (ab 16 Uhr) und am Samstag (ab 13 Uhr) zwei Länderspiele gegen die Gastgeber stattfinden. DFB-Trainer Michael Prus hat für die Reise nach Nordeuropa einen 20-köpfigen und nur aus Debütanten bestehenden Kader berufen.

Die deutsche Startelf: Grimpe - Voigt, Collins, Lanfer, Janitzek - Lore, Ambrosius, Ludwig - Tohumcu, Kojic, Nathaniel.

"Mit dem zweiten Länderspiellehrgang möchten wir weitere Spieler internationale Erfahrungen sammeln lassen und natürlich auch versuchen, unsere Spielphilosophie gegen Finnland durchzusetzen", sagt Prus. "Wir erwarten einen kampfstarken und robusten Gegner, gegen den wir jedoch mit dem Anspruch, die Spiele zu gewinnen, antreten werden."

Schon im November wartet die nächste Maßnahme auf die U 16-Junioren, dann geht es beim Lehrgang vom 11. bis 19. November 2019 in Bayern zweimal gegen die Auswahl der Tschechischen Republik.

[dfb]