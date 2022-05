Prus: "Eine absolut lehrreiche Woche"

Die beiden U 15-Länderspiele zwischen Deutschland und den Niederlanden haben beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) seit Jahren Tradition. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause trafen die beiden Mannschaften erstmals wieder aufeinander. Im Interview mit DFB.de spricht DFB-Trainer Michael Prus über die ersten Erfahrungen seiner Jungs im DFB-Trikot und die Aktion "Herzzeigen" mit den Kindern des St. Vincenzhauses.

DFB.de: Herr Prus, wie lautet Ihr Fazit zu der vergangenen Maßnahme?

Michael Prus: Es war für die Spieler eine extrem aufregende Woche, da sie ihre ersten Länderspiele bestritten. Zum ersten Mal durften sie die Nationalhymne singen. Es waren mehr als 2.000 beziehungsweise im zweiten Spiel mehr als 1.000 Zuschauer*innen vor Ort. Gerade nach der Coronazeit ist es außergewöhnlich für diese jungen Spieler, vor solch einer Kulisse zu spielen. Wir hatten im Sportzentrum Garrel beste Bedingungen. Die Spieler haben sich und den DFB über die beiden Länderspiele hinaus ausgezeichnet präsentiert. Am Ende war es eine absolut lehrreiche Woche.

DFB.de: Das erste Spiel hat Deutschland 2:1 für sich entschieden. Bei der zweiten Partie ging Ihre Mannschaft durch ein spätes Siegtor der Niederländer als Verlierer vom Platz. Wie schätzen Sie die Leistungen Ihrer Spieler ein?

Prus: Das erste Spiel war aus unserer Sicht total positiv. Wir haben am Ende verdient gewonnen. Im zweiten Spiel waren wir trotz der Niederlage mit der spielerischen Leistung unserer Jungs zufrieden. Auch in diesem Spiel waren wir die bessere Mannschaft und hatten mehr Möglichkeiten, die wir leider aber am Ende nicht in Tore umwandeln konnten. Das war natürlich etwas schade.

DFB.de: Den Anschlusstreffer zum 1:1 hat Ihre Mannschaft kurz nach der Halbzeit erzielt. Was haben Sie Ihren Spielern in der Kabine mitgegeben?

Prus: Trotz des Rückstandes in der ersten Halbzeit waren wir eigentlich die überlegene Mannschaft. Wir haben daher in der Pause nicht umgestellt, sondern die Spieler nochmal daran erinnert, die Chancen weiter herauszuspielen. Das Tor kurz nach der Pause hat dies nur bestätigt. Leider haben wir es danach versäumt nachzulegen und uns selbst mit einem zweiten Tor zu belohnen. Umso trauriger ist es für die Spieler, dass in der Nachspielzeit durch den Freistoß der Niederlande das Spiel komplett in die falsche Richtung gekippt ist.

DFB.de: Die U 15-Nationalmannschaft ist der jüngste Jahrgang im DFB, der Länderspiele bestreitet. Wie haben Sie diese junge Truppe bei ihren ersten Länderspielen erlebt?

Prus: Von Tag zu Tag wurden die Jungs in den Trainingseinheiten aufgeregter. Das hat sehr deutlich gezeigt, wie die Jungs auf das Spiel hingefiebert haben. Wir haben auf dem Platz direkt neben dem Spielfeld trainiert. Das hat sie natürlich extrem motiviert und komplett auf die Spiele fokussiert. Das war für uns als Trainer sehr spannend zu beobachten.

DFB.de: Während der Länderspielmaßnahme haben Sie eine "Herzzeigen-Aktion" gestartet.

Prus: Richtig, beim ersten Länderspiel sind unsere Spieler mit einer Gruppe von Kindern eingelaufen, die sowohl geistig als auch körperlich beeinträchtigt sind. Im Rahmen der Aktion "Herzzeigen" wollten wir diese Kinder der St. Vincenzhaus-Schule im benachbarten Cloppenburg bereits vorher in ihrer gewohnten Umgebung kennenlernen. Am Dienstag sind wir mit der ganzen Mannschaft und dem Staff in ihre Schule gefahren. Dort haben wir einen Nachmittag zusammen verbracht und unter anderem zusammen Fußball gespielt. Hier kam es auch zu einem schönen Austausch untereinander, bei dem von beiden Seiten viele Fragen gestellt wurden. Die Kinder vom St. Vincenzhaus hatten sehr viel Spaß, mit den Jungs gemeinsam Fußball zu spielen und Gespräche zu führen. Beiden Seiten hat dieser Nachmittag sehr viel gegeben, und das Eis für das gemeinsame Einlaufen beim ersten Länderspiel unserer Spieler war bereits gebrochen.

DFB.de: Mit den beiden Länderspielen ist die Saison für die U 15-Nationalmannschaft beendet. Wie geht es jetzt für Sie und die Spieler weiter?

Prus: Als Nächstes findet das U 15-Sichtungsturnier statt. Wir werden in Duisburg mit den Auswahlmannschaften der Landesverbände zusammenkommen. Bei dem Sichtungsturnier wird jeder Verband seine besten Spieler aus dem Jahrgang präsentieren. Anschließend steigen wir mit dem Jahrgang in die nächste U 16-Saison ein.

