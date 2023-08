Prus beruft Kader für Vier-Nationen-Turnier

U 17-Trainer Michael Prus hat seinen Kader für das anstehende Vier-Nationen-Turnier bekanntgegeben. 23 Akteure wurden für die Partien in Bonn und Hennef berufen.

Das erste Spiel steht am 7. September (ab 11 Uhr) im Sportpark Nord in Bonn gegen Israel an. Zwei Tage später, am 9. September (ab 16 Uhr), geht es im Anton-Klein-Sportpark in Hennef (Sieg) gegen Dänemark, ehe zum Abschluss am 12. September (ab 11 Uhr) erneut im Sportpark Nord Italien wartet. Hier gibt's Tickets für alle Begegnungen.

"Drei völlig unterschiedliche Gegner"

"Mit Israel, Dänemark und Italien erwarten uns drei völlig unterschiedliche Teams mit verschiedenen Spielweisen, die uns fordern, gegen die wir aber bestehen wollen", sagt Prus. "Dabei zählen wir auf große Unterstützung von den Zuschauerrängen."

Während sich der letzte U 17-Jahrgang bei der Europameisterschaft mit dem Titel krönte, steht die aktuelle Auswahl noch am Anfang ihres EM-Abenteuers. Für sie steigt die erste Runde der EM-Qualifikation vom 15. bis 21. Oktober mit Spielen gegen Gastgeber Liechtenstein, Finnland und die Ukraine.

[dfb]