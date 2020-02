Prus: "An das Kolumbien-Spiel anknüpfen"

Ein Sieg, eine Niederlage: So lautet die bisherige Bilanz der U 16-Nationalmannschaft nach zwei Spielen beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal. Gegen Kolumbien kam die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus am vergangenen Samstag zu einem 4:1, zwei Tage zuvor hatte es zum Auftakt ein 0:2 gegen die Niederlande gegeben. Zum Abschluss steht heute (ab 14 Uhr) das Duell gegen die Gastgeber an.

Die deutsche Startelf: Koch - Collins (K), Gechter, Engels - Anubodem, Tohumcu, Yildirim, Bunk, Kolbe - Kojic, Bamba.

"Mit Portugal treffen wir auf einen guten Gegner, der uns viel abverlangen wird", sagt Prus. "Wir wollen an unsere Leistung aus dem Kolumbien-Spiel anknüpfen und so den Sieg holen." Austragungsort des Abschlussspiels ist wie schon in den beiden Partien zuvor der Complexo Desportivo in Vila Real de Santo.