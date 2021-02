ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de zeigen U 21-EM 2021

Die Spiele der deutschen U 21-Nationalmannschaft bei der UEFA U 21-EM 2021 werden live auf ProSieben zu sehen sein. Das hat der Münchner TV-Sender am Dienstag mitgeteilt. ProSieben MAXX und ran.de zeigen zudem alle anderen Begegnungen des Turniers.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann erklärt: "Nach der Übertragung der Qualifikationsspiele ist es der nächste logische Schritt, die deutsche Mannschaft auch bei der EM zu begleiten - hoffentlich bis ins Finale. Wir rollen den grünen Teppich aus und freuen uns auf großartige Fußballabende".

"Werden ausführlich von der DFB-Auswahl berichten"

"Stefan Kuntz und sein Team haben schon mehrmals bewiesen, was für einen begeisternden Fußball sie spielen können. Nach der erfolgreichen Qualifikation geht es für sie jetzt in die heiße Turnierphase. Wir werden mit unserem 'ran Fußball'-Team die Partien in die deutschen Wohnzimmer bringen und während des gesamten Turniers ausführlich von der DFB-Auswahl berichten", ergänzt "ran"-Sportchef Alexander Rösner.

Die UEFA U 21-EM 2021 findet zweigeteilt in Ungarn und Slowenien statt. Die Gruppenphase steigt zwischen dem 24. und 31. März. Das deutsche Team trifft in Gruppe A auf Gastgeber Ungarn, die Niederlande und Rumänien. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichen die K.o.-Phase, die mit acht Teams zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni ausgetragen wird.