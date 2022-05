ProSieben MAXX und Sky übertragen Pokalfinale der Junioren

Der Countdown zum DFB-Pokalfinale der Junioren läuft. Am Freitag (ab 18 Uhr) steigt im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam das Duell zwischen den U 19-Mannschaften von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Neben dem Sportsender Sky hat sich auch ProSieben MAXX die TV-Übertragungsrechte für das Pokalspiel der Junioren gesichert. Das Endspiel um die Trophäe wird dementsprechend ab 17.45 Uhr sowohl im Pay- als auch im Free-TV gezeigt.

Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co. KG, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit ProSieben MAXX unseren Partner der U-Länderspiele auch für dieses Aushängeschild des Nachwuchsfußballs gewinnen konnten. Zusätzlich setzt Sky die erfolgreiche Übertragung der diesjährigen Junioren-Endrundenspiele auch im Pokal der Junioren fort. Damit sind wir bestens aufgestellt."

Rund eine Woche nach dem Pokalfinale stehen die A-Junioren von Borussia Dortmund bereits erneut in einem Endspiel. Im Kampf um die Deutsche Meisterschaft spielen die Dortmunder am Sonntag, 29. Mai (ab 13 Uhr), gegen die U 19-Auswahl von Hertha BSC. Im Halbfinale setzten sich die beiden Mannschaften gegen den FC Schalke 04 und den FC Augsburg durch. Sky überträgt das letzte Highlight der A-Junioren-Saison ab 12.45 Uhr live aus dem Stadion am Wurfplatz in Berlin.

[lys/jf]