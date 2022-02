ProSieben MAXX überträgt DFB-ePokalfinale erneut im Free-TV

Das Finale im DFB-ePokal powered by ERGO erhält wie bereits in der vergangenen Saison eine prominente Bühne: Denn den Höhepunkt des Wettbewerbs wird auch diesmal der Sender ProSieben MAXX live im Free-TV zeigen. Bis es soweit ist, berichten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und das Esports- und Gamingportal esports.com ausführlich über die gesamte Turnierphase. Auf die Verlängerung dieser Zusammenarbeit einigten sich der DFB und "Seven.One Sports", die Sportbusiness-Tochter der "Seven.One Entertainment Group".

Die Hauptrunde der Top 32 findet am Donnerstag, 31. März, und am Freitag, 1. April, statt. Alle Spiele sind über den Twitchkanal des DFB sowie auf esports.com und ran.de zu sehen. Wenn am Wochenende 2. und 3. April 2022 die acht besten Teams dann den DFB-ePokalsieger ausspielen, steigt auch ProSieben MAXX in die Liveübertragung des Wettbewerbs ein.

DFB-ePokal läuft seit Oktober

Stefan Zant, Geschäftsführer bei Seven.One Sports, sagt: "Wir unterstützen den DFB auch in der zweiten Saison des ePokals wieder sehr gerne als Medien- und Produktionspartner. Mit den Übertragungen auf ProSieben MAXX als Free-TV-Sender und der Berichterstattung auf esports.com als führende redaktionelle Esports-Plattform in Deutschland geben wir dem DFB-ePokal genau die Reichweite, die ein solch spannendes Turnier verdient."

Spannende Partien gibt es im DFB-ePokal bereits seit dem 23. Oktober auf dem DFB-Twitchkanal zu sehen: In mehreren Qualifikationsturnieren messen sich Amateurspieler*innen aus ganz Deutschland und kämpfen um die begehrten Plätze in der Hauptrunde. In diesem Jahr steigen dann auch die Profispieler*innen in den Wettbewerb ein und komplettieren das Feld für die Hauptrunde.

Blask über ePokal: "Jung, modern, kurzweilig"

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Jung, modern, kurzweilig - und am Ende nimmt David gegen Goliath den Pokal mit nach Hause. Die Premierensaison hat gezeigt, was der DFB-ePokal für ein attraktiver Wettbewerb ist und worin sein Reiz liegt. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit zahlreichen Teilnehmer*innen und unseren starken Partnern ERGO und Volkswagen bereits seit Oktober in die zweite Saison gestartet sind. Und wir freuen uns schon darauf, in Zusammenarbeit mit unserem Medienpartner Seven.One Sports dem ePokal ab dem Finale wieder die Bühne zu verschaffen, die er verdient, nämlich auf ProSieben MAXX im Free-TV."

Aufgrund der nach wie vor dynamischen Corona-Situation wird der Wettbewerb im weiteren Verlauf ausschließlich online ausgetragen. Sofern es die pandemische Lage zulässt, soll am Finalwochenende jedoch ein Partnerevent in Berlin stattfinden.

Mit insgesamt 50.000 Euro wird im DFB-ePokal 2021/2022 im Vergleich zur Vorsaison sogar noch etwas mehr Preisgeld ausgeschüttet. Zwei Spieler*innen des DFB-ePokal-Siegerteams werden zudem Teil der eNationalmannschaft und vertreten Deutschland damit auf der internationalen eFootball-Bühne.

